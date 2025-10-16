Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житло для переселенців — чому в Україні досі не працює програма

Житло для переселенців — чому в Україні досі не працює програма

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 16:40
В Україні досі немає програми забезпечення житлом переселенців — що заважає
Чоловік з коробкою. Фото: Freepik

Понад два роки після повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців і досі не мають власного житла. Попри гучні заяви про підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), системної програми розселення так і не з’явилося. 

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в ефірі Ранок.LIVE заявив, що держава досі не має жодного стратегічного плану чи законодавчої бази, що могла б вирішити житлове питання переселенців.

Реклама
Читайте також:

"Ми знову бачимо рівень управлінського хаосу й персональної безвідповідальності. Приймаються точкові, ситуативні рішення, які не відповідають масштабу трагедії", — наголошує Кінах.

Чому програма для переселенців не запрацювала

Експерт вважає, що уряд втратив час, коли можна було створити реєстр усіх наявних ресурсів.

Йдеться не лише про нове будівництво, а й про:

  • недобудовані об’єкти, які можна було б завершити;
  • нереалізовані квартири, що стоять порожніми;
  • колишні гуртожитки, санаторії, будинки відпочинку.

Кінах підкреслює: без аудиту житлового фонду неможливо планувати розселення. Сьогодні рішення ухвалюються спонтанно, а розподіл місць для проживання не враховує ні потреб людей, ні потенціалу регіонів.

Як мала б виглядати державна політика для ВПО

На думку Кінаха, ефективна програма має базуватися не лише на наявності житла. Держава повинна розглядати питання переселення як частину соціально-економічної стратегії.

"Розселення має відбуватися не хаотично, а з урахуванням інфраструктури — робочих місць, дитячих садочків, шкіл. Люди мають відчувати, що держава за них бореться", — зазначає він.

Така модель допоможе зменшити міграційний відтік, бо саме втрата людського потенціалу сьогодні становить найбільшу загрозу для країни.

Чому переселенці їдуть за кордон

Відсутність системної програми означає, що тисячі сімей змушені або орендувати житло самостійно, або залишати країну. Фактично, держава втрачає громадян, яких мала б підтримати.

"Якщо ми не вирішимо проблему внутрішніх переселенців, кількість українців, що емігрують, зростатиме. І багато з них уже не повернуться", — застерігає Кінах.

Щоб ситуація змінилася, експерт пропонує три першочергові кроки:

  1. Провести повний аудит житлового фонду — від закинутих будівель до гуртожитків.
  2. Створити єдину програму розселення з урахуванням потреб ринку праці та соціальної інфраструктури.
  3. Забезпечити пільгові умови кредитування для ВПО, аби дати їм шанс на власне житло.

Кінах наголошує: боротьба за кожного громадянина має стати стрижнем державної політики.

"Без людини навіть територія втрачає свою цінність. Це рівень відповідальності, який повинен бути в системі", — підсумовує він.

Як повідомлялось, у 2026 році в межах програми "єОселя", на яку в держбюджеті закладено 15 млрд грн, переселенці отримають реальний шанс придбати власне житло. Основна увага буде приділена ВПО, чиї помешкання були зруйновані війною, завдяки державній компенсації більшості витрат. 

Також стартував державний експеримент, що забезпечує безоплатне житло для ВПО з обмеженою мобільністю. Ця ініціатива є важливою підтримкою для тих, хто через потребу в тривалому лікуванні чи догляді опинився без дому, полегшуючи їхнє становище.

нерухомість переселенці житло ВПО будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації