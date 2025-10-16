В Україні досі немає програми забезпечення житлом переселенців — що заважає

Чоловік з коробкою. Фото: Freepik

Понад два роки після повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців і досі не мають власного житла. Попри гучні заяви про підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), системної програми розселення так і не з’явилося.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в ефірі Ранок.LIVE заявив, що держава досі не має жодного стратегічного плану чи законодавчої бази, що могла б вирішити житлове питання переселенців.

"Ми знову бачимо рівень управлінського хаосу й персональної безвідповідальності. Приймаються точкові, ситуативні рішення, які не відповідають масштабу трагедії", — наголошує Кінах.

Чому програма для переселенців не запрацювала

Експерт вважає, що уряд втратив час, коли можна було створити реєстр усіх наявних ресурсів.

Йдеться не лише про нове будівництво, а й про:

недобудовані об’єкти, які можна було б завершити;

нереалізовані квартири, що стоять порожніми;

колишні гуртожитки, санаторії, будинки відпочинку.

Кінах підкреслює: без аудиту житлового фонду неможливо планувати розселення. Сьогодні рішення ухвалюються спонтанно, а розподіл місць для проживання не враховує ні потреб людей, ні потенціалу регіонів.

Як мала б виглядати державна політика для ВПО

На думку Кінаха, ефективна програма має базуватися не лише на наявності житла. Держава повинна розглядати питання переселення як частину соціально-економічної стратегії.

"Розселення має відбуватися не хаотично, а з урахуванням інфраструктури — робочих місць, дитячих садочків, шкіл. Люди мають відчувати, що держава за них бореться", — зазначає він.

Така модель допоможе зменшити міграційний відтік, бо саме втрата людського потенціалу сьогодні становить найбільшу загрозу для країни.

Чому переселенці їдуть за кордон

Відсутність системної програми означає, що тисячі сімей змушені або орендувати житло самостійно, або залишати країну. Фактично, держава втрачає громадян, яких мала б підтримати.

"Якщо ми не вирішимо проблему внутрішніх переселенців, кількість українців, що емігрують, зростатиме. І багато з них уже не повернуться", — застерігає Кінах.

Щоб ситуація змінилася, експерт пропонує три першочергові кроки:

Провести повний аудит житлового фонду — від закинутих будівель до гуртожитків. Створити єдину програму розселення з урахуванням потреб ринку праці та соціальної інфраструктури. Забезпечити пільгові умови кредитування для ВПО, аби дати їм шанс на власне житло.

Кінах наголошує: боротьба за кожного громадянина має стати стрижнем державної політики.

"Без людини навіть територія втрачає свою цінність. Це рівень відповідальності, який повинен бути в системі", — підсумовує він.

Як повідомлялось, у 2026 році в межах програми "єОселя", на яку в держбюджеті закладено 15 млрд грн, переселенці отримають реальний шанс придбати власне житло. Основна увага буде приділена ВПО, чиї помешкання були зруйновані війною, завдяки державній компенсації більшості витрат.

Також стартував державний експеримент, що забезпечує безоплатне житло для ВПО з обмеженою мобільністю. Ця ініціатива є важливою підтримкою для тих, хто через потребу в тривалому лікуванні чи догляді опинився без дому, полегшуючи їхнє становище.