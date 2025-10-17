Рынок недвижимости в прифронтовых городах — продается ли жилье и какие цены

Последствия обстрела Славянска. Фото: Суспільне Донбас/Артем Степанов

Славянск и Краматорск — города, где линия фронта всего в 20-25 километрах. Несмотря на угрозу обстрелов, жизнь здесь не замирает, в частности функционирует и рынок недвижимости. На досках объявлений и в интернете - десятки предложений аренды и продажи квартир.

Цены колеблются от 3 до 10 тысяч долларов, а стоимость двухкомнатного жилья иногда не превышает 6 тысяч, рассказывает корреспондент "Радио Свобода Украина".

Как объясняет местный риелтор Владислав, спрос хоть и стал осторожнее, но не исчез.

"Рынок недвижимости работает. Квартиры и дома продаются, хотя ситуация на фронте, безусловно, влияет. Два-три месяца назад сделок было больше, но и сейчас они есть", — говорит он.

Среди покупателей — местные, переселенцы и даже военные, которые стремятся иметь собственное жилье рядом с местом службы.

Цены на недвижимость в Славянске и Краматорске

До полномасштабного вторжения двухкомнатная квартира в центре Славянска стоила до 20 тысяч долларов. Теперь, чтобы заинтересовать покупателя, владельцы ставят цену 10-12 тысяч. Владислав показывает одну из таких квартир — с ремонтом, в хорошем состоянии, с видом на площадь.

"Владельцы давно уехали и не планируют возвращаться. Продают, чтобы хоть что-то сохранить, если фронт подойдет ближе", — рассказывает риелтор.

В Краматорске аналогичная ситуация. Дома здесь можно купить за 6-13 тысяч долларов, а квартиры — еще дешевле. По словам местных агентов, в последнее время количество предложений по продаже выросло, потому что люди опасаются дальнейшего приближения боевых действий.

Почему все еще покупают недвижимость возле фронта

На первый взгляд, инвестировать в жилье рядом с боевой зоной — безумие. Но у покупателей есть свои аргументы.

Во-первых, цены достигли исторического минимума. Квартиру за 3-5 тысяч долларов можно сдать в аренду и отбить вложения менее чем за год. Спрос на аренду высокий, ведь в прифронтовые города постоянно приезжают военные, волонтеры, ремонтные бригады, переселенцы с более горячих направлений.

Во-вторых, некоторые люди рассматривают такую покупку как долгосрочную инвестицию.

"Есть покупатели, которые покупают с надеждой, что все будет хорошо, и цены потом вырастут. Если конфликт заморозится, квартиры в Славянске или Краматорске подорожают в несколько раз", — объясняет Владислав.

В-третьих, для части военных выгоднее купить жилье, чем арендовать его на годы службы.

Спрос на аренду превышает предложение

Аренда в прифронтовых городах сейчас — настоящий бизнес.

"Чем ближе фронт, тем выше цена посуточной аренды. Если в Славянске хорошая квартира стоит 1 200 гривен в сутки, то в Дружковке — уже 2 000", — делится Владислав.

Такие цифры объясняют, почему даже в прифронтовых городах риелторы имеют работу. Ежедневно появляются новые объявления, сделки оформляют у нотариусов, работают агентства. Рынок адаптировался к рискам и теперь развивается по собственным законам: дешевле, быстрее, без долгих ожиданий.

Чего ждать на рынке недвижимости в прифронтовых регионах

Если боевые действия не усилятся, эксперты прогнозируют стабилизацию цен и даже небольшой рост. Люди начинают возвращаться, ремонтируют старые дома, покупают квартиры, чтобы сдать в аренду.

В то же время реалии остаются суровыми. Продать жилье дорого невозможно — предложений слишком много, а покупатели рискуют. Но даже в таких условиях рынок не замирает.

"Есть те, кто уехал и хочет сохранить капитал, а есть те, кто верит в будущее этих городов. И пока есть эта вера — рынок будет жить", — заключает Владислав.

