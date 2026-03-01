Як продати дачу, якщо вона куплена по розписці — способи

Чи можна продати дачу, яка куплена по розписці. Фото: Freepik

Купівля дачі за розпискою — це завжди "міна сповільненої дії", яка вибухає саме в момент спроби її перепродати. Виявилося, що стос паперів із кооперативу та старий техпаспорт не роблять вас власником в очах закону, а лише створюють юридичну пастку.

Редакція Новини.LIVE розповідає з посиланням на фахівців порталу "Юристи UA", як виплутатися з цієї ситуації та легалізувати нерухомість, щоб не втратити гроші й нерви.

Як продати дачу, якщо вона куплена по розписці

Жінка придбала дачу у 2017 році за розпискою. Тепер планує продаж, але юридично виникає ключове питання: чи є вона власником у розумінні закону. На руках — новий техпаспорт, довідка з БТІ та документи з кооперативу. Проте цього недостатньо для повноцінної угоди.

Розписка — це лише підтвердження того, що ви віддали гроші. Вона не передає право власності. Без реєстрації в держреєстрі ви не можете прийти до нотаріуса і підписати договір купівлі-продажу.

"По закону оформити у встановленому порядку право власності на дачний будинок. Якщо є державний акт на землю — продайте землю. Відповідно до чинного законодавства, всі неоформлені споруди, що розташовані на ділянці перейдуть у власність покупця. Немає держакту — продавайте так, як купували", — пояснює юрист Юрій Зеленько.

Фактично можливі два сценарії: або повторити схему з розпискою, або легалізувати право власності.

Найпростіший метод — знайти покупця, який погодиться на ту саму схему. Ви просто передаєте документи кооперативу та розписку наступному власнику. Але ціна такої дачі буде значно нижчою, а ризики для покупця — величезними.

Судова легалізація

Це єдиний спосіб стати повноправним власником. Адвокат Юрій Айвазян підкреслює: варіантів небагато. Або продаєте "на віру", або йдете до суду визнавати право власності.

Стаття 27 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" прямо каже, що судове рішення є законною підставою для реєстрації майна.

Якщо не поспішаєте з продажем, краще один раз пройти через суд, радять юристи. Це підніме вартість вашої дачі в рази, бо покупець отримає "чисті" документи, а не просто папірець про передачу грошей.

Як повідомлялось, раніше дачу сприймали лише як місце для суботніх поїздок на город чи літніх пікніків, але зараз багато хто переїжджає за місто назовсім. Попри це, навіть якщо ви мешкаєте там роками, з точки зору закону такий будинок може досі не вважатися повноцінним житлом.

Також ми розповідали, що навіть під час війни українці мають можливість приватизувати дачу, оскільки мораторій стосується лише передачі порожніх державних земель. Якщо на ділянці вже зведено та зареєстровано будинок, закон дозволяє безперешкодно оформити право власності на землю під ним.