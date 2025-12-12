Як приватизувати дачну ділянку в Україні — правила та норми законодавства

Приватизація дачної ділянки — як оформити в Україні
У 2025 році українці все ще можуть оформити приватизацію дачної ділянки. Попри війну, повної заборони немає — обмежили лише передачу у власність вільних державних і комунальних земель. А от ділянки, на яких уже стоять зареєстровані будівлі, як і раніше дозволяють оформляти.
Для багатьох це шанс нарешті завершити те, що відкладалось роками: узаконити землю, на якій виросли теплиці, альтанка чи навіть невеличкий будинок, наголошують в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери".
Які документи потрібні
Процес починається не з кабінетів, а зі звичного збору всіх паперів, які свідчать про ваше користування землею. Часто люди спершу перевіряють, чи зареєстровані будівлі на ділянці — від цього залежить і швидкість, і сам результат.
Базовий пакет документів:
- паспорт і ІПН;
- підтвердження прав на будівлі чи землю;
- довідка садового товариства, якщо ділянка колись видавалася кооперативом.
"Буває, що доводиться звертатися й до сусідів — вони можуть підтвердити факт користування землею, якщо право оформлюють за набувальною давністю", — наголошують юристи.
Які норми діють щодо площі ділянки
Площа дачної землі залежить від її призначення. Закон уже кілька років не змінювався, тому орієнтуватися можна на ті ж цифри:
- до 0,12 га — для садівництва;
- до 0,12 га — для дачного будівництва;
- до 0,25 га — для будинку в селі та до 0,10 га — у місті.
Якщо людина колись приватизувала землю для, скажімо, садівництва, це не закриває шлях до отримання іншої ділянки з іншим призначенням. Головне — щоб це право ще не використовувалося.
Як усе відбувається на практиці
Після подачі заяви місцева влада перевіряє підстави для приватизації та документи. Якщо рішення позитивне, наступний крок — технічна документація. Її готують фахівці, і саме вона зазвичай займає найбільше часу та коштів.
Ціна залежить від площі, складності встановлення меж, а також від того, чи треба присвоювати кадастровий номер.
У середньому етапи такі:
- заява;
- збір документів;
- технічна документація;
- реєстрація ділянки та права власності.
