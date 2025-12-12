Відео
Приватизація дачної ділянки — як оформити в Україні

Приватизація дачної ділянки — як оформити в Україні

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 06:12
Як приватизувати дачну ділянку в Україні — правила та норми законодавства
Люди у полі. Фото: Freepik

У 2025 році українці все ще можуть оформити приватизацію дачної ділянки. Попри війну, повної заборони немає — обмежили лише передачу у власність вільних державних і комунальних земель. А от ділянки, на яких уже стоять зареєстровані будівлі, як і раніше дозволяють оформляти. 

Для багатьох це шанс нарешті завершити те, що відкладалось роками: узаконити землю, на якій виросли теплиці, альтанка чи навіть невеличкий будинок, наголошують в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Які документи потрібні

Процес починається не з кабінетів, а зі звичного збору всіх паперів, які свідчать про ваше користування землею. Часто люди спершу перевіряють, чи зареєстровані будівлі на ділянці — від цього залежить і швидкість, і сам результат.

Базовий пакет документів:

  • паспорт і ІПН;
  • підтвердження прав на будівлі чи землю;
  • довідка садового товариства, якщо ділянка колись видавалася кооперативом.

"Буває, що доводиться звертатися й до сусідів — вони можуть підтвердити факт користування землею, якщо право оформлюють за набувальною давністю", — наголошують юристи.

Які норми діють щодо площі ділянки

Площа дачної землі залежить від її призначення. Закон уже кілька років не змінювався, тому орієнтуватися можна на ті ж цифри:

  • до 0,12 га — для садівництва;
  • до 0,12 га — для дачного будівництва;
  • до 0,25 га — для будинку в селі та до 0,10 га — у місті.

Якщо людина колись приватизувала землю для, скажімо, садівництва, це не закриває шлях до отримання іншої ділянки з іншим призначенням. Головне — щоб це право ще не використовувалося.

Як усе відбувається на практиці

Після подачі заяви місцева влада перевіряє підстави для приватизації та документи. Якщо рішення позитивне, наступний крок — технічна документація. Її готують фахівці, і саме вона зазвичай займає найбільше часу та коштів.

Ціна залежить від площі, складності встановлення меж, а також від того, чи треба присвоювати кадастровий номер.

У середньому етапи такі:

  • заява;
  • збір документів;
  • технічна документація;
  • реєстрація ділянки та права власності.

Раніше ми розповідали, чи можуть в українців забрати неприватизований город під час воєнного стану. А також, коли треба платити податок на землю.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
