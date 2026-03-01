Купленная по расписке дача — как законно продать дом в 2026 году

Можно ли продать дачу, купленную по расписке. Фото: Freepik

Покупка дачи под расписку часто оказывается ловушкой, которая дает о себе знать только при попытке перепродать имущество. Поскольку юридически вы не являетесь владельцем без записи в госреестре, такую ​​недвижимость придется либо срочно легализовать, либо искать компромиссные (и часто рискованные) способы передачи прав.

Редакция Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA", как выпутаться из этой ситуации и легализовать недвижимость, чтобы не потерять деньги и нервы.

Как продать дачу, если она куплена по расписке

Женщина приобрела дачу в 2017 году по расписке. Теперь планирует продажу, но юридически возникает ключевой вопрос: является ли она собственником в понимании закона. На руках — новый техпаспорт, справка из БТИ и документы по кооперативу. Однако этого недостаточно для полноценного соглашения.

Расписка — это только подтверждение того, что вы отдали деньги. Она не передает право собственности. Без регистрации в госреестре вы не можете прийти к нотариусу и подписать договор купли-продажи.

"По закону оформить в установленном порядке право собственности на дачный дом. Если есть государственный акт на землю — продайте землю. Согласно действующему законодательству, все неоформленные сооружения, расположенные на участке, перейдут в собственность покупателя. Нет госакта — продавайте так, как покупали", — объясняет юрист Юрий Зеленько.

Фактически возможны два сценария: либо повторить схему с распиской, либо легализовать право собственности.

Самый простой метод — найти покупателя, который согласится на ту же схему. Вы просто передаете документы кооператива и расписку следующему владельцу. Но цена такой дачи будет значительно ниже, а риски для покупателя огромны.

Судебная легализация

Это единственный способ стать полноправным владельцем. Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает: вариантов немного. Либо продаете "на веру", либо идете в суд признавать право собственности.

Статья 27 Закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" прямо говорит, что судебное решение является законным основанием для регистрации имущества.

Если не торопитесь с продажей, лучше один раз пройти через суд, советуют юристы. Это поднимет стоимость вашей дачи в разы, потому что покупатель получит "чистые" документы, а не просто бумажку о передаче денег.

Как сообщалось, ранее дачу воспринимали только как место для субботних поездок на огород или пожилых пикников, но сейчас многие переезжают за город совсем. Несмотря на это, даже если вы живете там годами, с точки зрения закона такое здание может до сих пор не считаться полноценным жильем.

Также мы рассказывали, что даже во время войны украинцы имеют возможность приватизировать дачу, поскольку мораторий касается только передачи пустых государственных земель. Если на участке уже построен и зарегистрирован дом, закон позволяет беспрепятственно оформить право собственности на землю под ним.