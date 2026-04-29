Чим відрізняються дуплекси та таунхауси: переваги та недоліки

Люди з коробками та приватні будинки. Фото: Best Bud, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Дуплекси та таунхауси активно витісняють класичні квартири на ринку передмістя. Вони пропонують власний вхід і відчуття окремого житла без повної вартості котеджу. Але різниця між ними часто недооцінюється.

Саме вона впливає на комфорт, витрати і навіть відносини із сусідами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу Best Bud.

Чим відрізняється дуплекс від таунхауса

Головна відмінність криється в кількості сусідів. Дуплекс — це фактично один будинок, розділений навпіл на дві частини. У кожної сім’ї свій вхід і власна половина, але є спільна стіна та дах. Зазвичай передбачена більша ділянка, часто одразу з місцем під гараж.

Таунхаус же більше нагадує "вертикальну квартиру": це ряд з’єднаних будиночків, де ви затиснуті між сусідами з обох боків (якщо секція не крайня). Кожен має окремий вхід, але ділянка значно менша приблизно 1-4 сотки. Це фактично компактний житловий комплекс з близьким сусідством і часто спільною інфраструктурою.

У таунхаусі ви стаєте частиною маленької громади, тоді як дуплекс ближчий до повноцінного котеджу.

Плюси та мінуси дуплексу

Якщо ви цінуєте тишу, цей варіант виграє за всіма статтями. Тут ви отримуєте солідну ділянку землі — іноді до 15 соток, де легко поміститься гараж, баня чи великий сад:

Приватність. Лише один сусід за стіною — це мінімум конфліктів. Простір. Площа кімнат зазвичай більша, а планування вільніше. Інвестиція. Таке житло легше продати як автономний будинок.

Головний мінус — ціна. Вартість дуплексу завжди вища, а витрати на опалення та догляд за великою територією повністю лягають на ваші плечі.

Дуплекс. Фото: Best Bud

Переваги та недоліки таунхауса

Це ідеальна "золота середина" для тих, хто хоче виходити вранці на власну терасу, але не готовий витрачати всі вихідні на стрижку газону:

Доступність. Ціна за квадратний метр тут часто прирівнюється до вартості квартири в місті. Інфраструктура. Сучасні містечка таунхаусів мають закриту територію, дитячі майданчики та спільну охорону. Компактність. Ви отримуєте 1-3 сотки землі, чого цілком достатньо для зони барбекю.

З мінусів — "ефект акваріума". Ви точно знатимете, коли сусіди сваряться або святкують день народження, оскільки приватність тут обмежена спільним парканом.

Таунхаус. Фото: Best Bud

Що краще обрати

Вибір залежить від пріоритетів покупця, наголошують експерти. Якщо ви мрієте про родове гніздо, де поруч житимуть батьки чи друзі — дуплекс ідеальний.

Якщо ж ви активна людина, якій потрібен комфорт квартири з перевагами заміського будинку за помірні гроші, таунхаус стане кращим рішенням.

Як повідомляли Новини.LIVE, оновлення законодавчих норм суттєво трансформувало ринок заміського житла, поклавши край маскуванню великих об'єктів під приватну забудову. Хоча така детінізація робить правила гри для покупців зрозумілішими, вона водночас провокує перегляд цін та обсягів пропозиції на ринку.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля власного будинку через єОселю значно складніша за звичне придбання квартири, де всі процеси вже давно налагоджені. У цьому разі банк діє як суворий аудитор, який прискіпливо вивчає не лише технічний стан самої споруди, а й кожен юридичний нюанс земельної ділянки під нею.