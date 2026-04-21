Приватні будинки подорожчають через нові вимоги: до чого готуватись українцям

Жінка з документами та приватний будинок.

Ринок заміської нерухомості України почав змінюватися після ухвалення нових правил. Держава фактично розділила індивідуальне житло і проєкти, які раніше маскували під нього. Це рішення закриває поширену схему, але одночасно змінює ціни та пропозицію.

Для покупців ситуація стає більш прозорою, але не обов’язково дешевшою, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Мінфін".

Нові правила зведення приватних будинків

Головна зміна — чітке визначення, що саме вважається приватним будинком. За спрощеною процедурою тепер можна зводити лише індивідуальні, садові чи дачні будинки до двох поверхів і до 500 кв. м, а також господарські споруди.

На час дії воєнного стану та протягом року після нього діють ще лояльніші умови для невеликих осель до 200 квадратів — їх дозволено зводити за схемою намірів. Але є нюанс: тепер власник не може "намалювати" проєкт на коліні. Усі дані до Єдиної державної системи (ЄДЕССБ) вносить лише сертифікований архітектор.

"Посилили відповідальність архітекторів та проєктувальників. Помилився двічі — система просто закриває тобі доступ до роботи. Це означає менше халтури, але й дорожчу роботу фахівців", — пояснює ситуацію столична рієлторка Ірина Луханіна.

Чому подорожчають таунхауси та дуплекси

Найбільший удар нові правила завдали по сегменту таунхаусів і подібних об’єктів. Раніше забудовники масово реєстрували таунхауси як звичайні приватні будинки, щоб оминути експертизи, складні погодження та містобудівні умови. Це дозволяло економити на документах і пропонувати покупцям "солодкі" ціни.

Тепер таунхауси та дуплекси офіційно виключені зі спрощеного списку. Для їх зведення потрібно проходити повний цикл бюрократії, як для великих житлових комплексів.

"Держава закрила стару лазівку. Раніше можна було формально заявляти, що ти будуєш приватну оселю, а на ділі робити майже повноцінний девелоперський проєкт. Тепер так не вийде. Якщо ти будуєш щось більше за звичайний індивідуальний будинок — доведеться проходити повноцінну містобудівну процедуру", — зазначає Луханіна.

Чому подорожчає приватне будівництво

Експерти прогнозують, що вартість квадратного метра у передмісті зросте щонайменше на 10-12%. Це пов’язано з тим, що дрібні гравці, які працювали "в сіру", просто підуть з ринку. Окрім законодавчих змін, на ціни тисне і подорожчання самих робіт.

"Дуже зросла вартість будівельних робіт. Тому продавці побоюються, що за гроші, які вони зараз виручать від продажу будинку, вони вже не зможуть нічого побудувати — коштів просто не вистачить", — підкреслює керівник агентства нерухомості "КиївДімСервіс" Андрій Романов.

На його думку, пропозиція бюджетного житла під містом скоротиться, адже влада прибирає схеми, де під виглядом приватного котеджу будували об'єкти на 30 квартир.

"Багато невеликих забудовників таких правил просто не потягнуть. Відповідно, стане менше пропозицій, особливо дешевих будинків та квартир", — підсумовує експерт.

Безпека покупців та нові ризики на ринку

Попри зростання цін, покупці отримують і певні переваги. Нові правила мінімізують ризик "самобуду", який неможливо ввести в експлуатацію або під'єднати до комунікацій. Кожен проєкт тепер має конкретного відповідального архітектора, чий підпис у цифровій системі є гарантією якості.

"З одного боку, стає менше ризику купити будинок і через якийсь час побачити у себе під парканом щільну забудову. Буде більше порядку та передбачуваності. З іншого боку, зникне частина дешевих пропозицій. За легальність, зрозумілість і контроль у результаті завжди платить покупець", — каже Луханіна.

Також експертка прогнозує зміну портрета самого забудовника. На зміну випадковим людям приходять системні компанії з архітектурним баченням. Хоча об'єктів стане менше, їхня якість та юридична чистота значно зростуть, що у 2026 році стає головним критерієм для інвесторів.

