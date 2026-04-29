Чем отличаются дуплексы и таунхаусы: преимущества и недостатки

Дуплексы и таунхаусы активно вытесняют классические квартиры на рынке пригорода. Они предлагают собственный вход и ощущение отдельного жилья без полной стоимости коттеджа. Но разница между ними часто недооценивается.

Именно она влияет на комфорт, расходы и даже отношения с соседями, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала Best Bud.

Чем отличается дуплекс от таунхауса

Главное отличие кроется в количестве соседей. Дуплекс — это фактически один дом, разделенный пополам на две части. У каждой семьи свой вход и собственная половина, но есть общая стена и крыша. Обычно предусмотрен больший участок, часто сразу с местом под гараж.

Таунхаус же больше напоминает "вертикальную квартиру": это ряд соединенных домиков, где вы зажаты между соседями с обеих сторон (если секция не крайняя). Каждый имеет отдельный вход, но участок значительно меньше примерно 1-4 сотки. Это фактически компактный жилой комплекс с близким соседством и часто общей инфраструктурой.

В таунхаусе вы становитесь частью маленькой общины, тогда как дуплекс ближе к полноценному коттеджу.

Плюсы и минусы дуплекса

Если вы цените тишину, этот вариант выигрывает по всем статьям. Здесь вы получаете солидный участок земли — иногда до 15 соток, где легко поместится гараж, баня или большой сад:

Уединенность. Всего один сосед за стеной — это минимум конфликтов. Пространство. Площадь комнат обычно больше, а планировка свободнее. Инвестиция. Такое жилье легче продать как автономный дом.

Главный минус — цена. Стоимость дуплекса всегда выше, а расходы на отопление и уход за большой территорией полностью ложатся на ваши плечи.

Преимущества и недостатки таунхауса

Это идеальная "золотая середина" для тех, кто хочет выходить утром на собственную террасу, но не готов тратить все выходные на стрижку газона:

Доступность. Цена за квадратный метр здесь часто приравнивается к стоимости квартиры в городе. Инфраструктура. Современные городки таунхаусов имеют закрытую территорию, детские площадки и общую охрану. Компактность. Вы получаете 1-3 сотки земли, чего вполне достаточно для зоны барбекю.

Из минусов — "эффект аквариума". Вы точно будете знать, когда соседи ссорятся или празднуют день рождения, поскольку приватность здесь ограничена общим забором.

Что лучше выбрать

Выбор зависит от приоритетов покупателя, отмечают эксперты. Если вы мечтаете о родовом гнезде, где рядом будут жить родители или друзья — дуплекс идеален.

Если же вы активный человек, которому нужен комфорт квартиры с преимуществами загородного дома за умеренные деньги, таунхаус станет лучшим решением.

Как сообщали Новини.LIVE, обновление законодательных норм существенно трансформировало рынок загородного жилья, положив конец маскировке крупных объектов под частную застройку. Хотя такая детенизация делает правила игры для покупателей более понятными, она одновременно провоцирует пересмотр цен и объемов предложения на рынке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка собственного дома через єОселю значительно сложнее привычного приобретения квартиры, где все процессы уже давно отлажены. В этом случае банк действует как строгий аудитор, который придирчиво изучает не только техническое состояние самого сооружения, но и каждый юридический нюанс земельного участка под ним.