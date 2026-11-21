Дерева біля багатоповерхівки. Фото: УНІАН

Дерева у дворі багатоквартирного будинку можуть затіняти вікна, заважати паркуванню або створювати незручності мешканцям. Проте навіть якщо сусіди одностайно хочуть їх прибрати, самостійно братися за пилку не можна. За незаконне знищення зелених насаджень передбачені штрафи та відшкодування завданої шкоди.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дія.

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Хто може дозволити спилювання дерев біля будинку

Перед видаленням дерева потрібно з'ясувати, кому належить земельна ділянка, на якій воно росте. Якщо територія перебуває у комунальній власності, рішення про видалення зелених насаджень ухвалює виконавчий орган місцевої ради.

Для цього необхідно пройти відповідну процедуру та отримати ордер на видалення зелених насаджень. Саме цей документ дає право проводити роботи на території населеного пункту.

Звернутися за послугою можуть фізичні та юридичні особи. Для отримання дозволу потрібно подати заяву до відповідного органу місцевого самоврядування. Також проводиться обстеження дерева, за результатами якого складають акт.

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Важливо, що рішення ОСББ або згода більшості мешканців самі по собі не замінюють офіційного дозволу. Так само розташування дерева безпосередньо біля під'їзду не означає, що мешканці можуть самостійно розпоряджатися ним.

За яких умов дерева дозволено видаляти

Законодавство передбачає конкретні підстави для видалення зелених насаджень. Зокрема, це дозволяється у таких випадках:

дерево аварійне, сухе або пошкоджене;

насадження досягло вікової межі;

потрібно ліквідувати аварію на інженерних мережах;

дерево перешкоджає проведенню законних будівельних або ремонтних робіт;

необхідно відновити природне освітлення житлового приміщення;

потрібно усунути наслідки стихійного лиха або аварійної ситуації.

Однак навіть сухе чи аварійне дерево не завжди можна спиляти без попереднього оформлення документів. Його стан має бути встановлений під час обстеження, а видалення — погоджене відповідно до встановленої процедури.

Окремі винятки стосуються невідкладних ситуацій, зокрема ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та інших обставин, які потребують термінового втручання.

Які штрафи загрожують за самовільне спилювання дерев

За знищення або пошкодження зелених насаджень у населених пунктах стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи:

для громадян — від 170 до 510 гривень;

для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців — від 510 до 850 гривень.

Водночас адміністративним покаранням відповідальність може не обмежитися. Порушника також можуть зобов'язати відшкодувати шкоду, завдану незаконним знищенням або пошкодженням дерева.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що власникам приватних будинків в Україні можуть загрожувати штрафи за порушення правил благоустрою. Зокрема, проблеми можуть виникнути через сміття, бур'яни та захаращення території біля паркану. За такі порушення громадянам доведеться заплатити від 340 до 1 360 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні пропонують запровадити нові правила управління багатоквартирними будинками. Зміни можуть торкнутися роботи ОСББ, оформлення прибудинкових територій та відповідальності управителів. Власникам квартир варто враховувати, що йдеться поки що про законодавчі пропозиції, а не про чинні вимоги.