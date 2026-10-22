Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують змінити правила управління багатоквартирними будинками, оформлення землі під ними та відповідальності за стан житла. Серед новацій — створення окремої юридичної особи для будинків без ОСББ, цифровий облік нерухомості та нові вимоги до управителів. Водночас ці положення ще не є чинними правилами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Що пропонують змінити для власників квартир

Проєкт закону "Про управління житловим фондом" передбачає комплексне оновлення правил утримання та управління житлом. Одне з головних нововведень — запровадження простого товариства співвласників для багатоквартирних будинків, у яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

За запропонованою моделлю така юридична особа представлятиме інтереси власників квартир і нежитлових приміщень. Вона зможе організовувати вирішення спільних питань, пов'язаних з утриманням будинку, та взаємодіяти з управителем.

Це має допомогти впорядкувати управління будинками, де мешканці не створили ОСББ. Водночас конкретний порядок роботи нової організації залежатиме від остаточної редакції документа, якщо його ухвалять.

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Як можуть змінити правила щодо землі під будинком

Окремий напрям реформи стосується земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також прибудинкових територій.

Автори проєкту пропонують запровадити окрему категорію земель — "землі багатоквартирного будинку". Це має юридично пов'язати відповідну ділянку з будинком та врегулювати питання прав співвласників на таку територію.

Для мешканців це важливо, оскільки земля біля будинку використовується для спільних потреб. Водночас сама пропозиція не означає, що всі власники квартир уже отримали оформлене право на прибудинкову територію. Для практичного застосування потрібні законодавчі зміни та визначені процедури.

Що зміниться для управителів і ОСББ

Проєкт також передбачає встановлення вимог до кваліфікації управителів житла та чіткіше визначення їхньої відповідальності за належне управління будинками.

Крім того, пропонують створити єдину цифрову систему обліку житлового фонду. Вона має об'єднати реєстр, електронний кабінет і портал з інформацією про будинки, їхній технічний стан, форму управління, ОСББ та управителів.

Такий облік може полегшити доступ до відомостей про житло й допомогти систематизувати інформацію про стан багатоквартирних будинків.

Окремо документ передбачає механізми страхування житлового фонду. Однак конкретні умови страхування, порядок його застосування та можливі витрати для співвласників потрібно оцінювати за повним текстом проєкту й остаточними нормами.

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