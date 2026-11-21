Деревья возле многоэтажного дома. Фото: УНИАН

Деревья во дворе многоэтажного дома могут затенять окна, мешать парковке или доставлять неудобства жильцам. Однако даже если соседи единодушно хотят их убрать, самостоятельно браться за пилу нельзя. За незаконное уничтожение зеленых насаждений предусмотрены штрафы и возмещение причиненного ущерба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дия.

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Кто может разрешить вырубку деревьев возле дома

Перед удалением дерева нужно выяснить, кому принадлежит земельный участок, на котором оно растет. Если территория находится в коммунальной собственности, решение об удалении зеленых насаждений принимает исполнительный орган местного совета.

Для этого необходимо пройти соответствующую процедуру и получить ордер на удаление зеленых насаждений. Именно этот документ дает право проводить работы на территории населенного пункта.

Обратиться за услугой могут физические и юридические лица. Для получения разрешения необходимо подать заявление в соответствующий орган местного самоуправления. Также проводится обследование дерева, по результатам которого составляется акт.

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Важно, что решение ОСМД или согласие большинства жильцов сами по себе не заменяют официального разрешения. Точно так же расположение дерева непосредственно у подъезда не означает, что жильцы могут самостоятельно распоряжаться им.

При каких условиях разрешается вырубать деревья

Законодательство предусматривает конкретные основания для удаления зеленых насаждений. В частности, это разрешается в следующих случаях:

дерево аварийное, сухое или поврежденное;

насаждение достигло предельного возраста;

необходимо устранить аварию на инженерных сетях;

дерево препятствует проведению законных строительных или ремонтных работ;

необходимо восстановить естественное освещение жилого помещения;

необходимо устранить последствия стихийного бедствия или аварийной ситуации.

Однако даже сухое или аварийное дерево не всегда можно срубить без предварительного оформления документов. Его состояние должно быть установлено в ходе обследования, а удаление — согласовано в соответствии с установленной процедурой.

Отдельные исключения касаются неотложных ситуаций, в частности ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и других обстоятельств, требующих срочного вмешательства.

Какие штрафы грозят за самовольное спиливание деревьев

За уничтожение или повреждение зеленых насаждений в населенных пунктах статья 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы:

для граждан — от 170 до 510 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 510 до 850 гривен.

В то же время ответственность может не ограничиться административным наказанием. Нарушителя также могут обязать возместить ущерб, причиненный незаконным уничтожением или повреждением дерева.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцам частных домов в Украине могут грозить штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, проблемы могут возникнуть из-за мусора, сорняков и загромождения территории возле забора. За такие нарушения гражданам придется заплатить от 340 до 1 360 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине предлагают ввести новые правила управления многоквартирными домами. Изменения могут коснуться работы ОСМД, благоустройства придомовых территорий и ответственности управляющих. Владельцам квартир следует учитывать, что речь идет пока только о законодательных предложениях, а не о действующих требованиях.