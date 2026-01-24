Оренда житла у Німеччині має низку нюансів — про що треба знати українцям у 2026 році

Будинки у Франкфурті. Фото: Freepik

Коли вперше шукаєш житло в Німеччині, здається, що все має бути чітко й за правилами. Але насправді — це той ще квест.

Величезний попит і дефіцит нормальних варіантів диктують свої умови, де кожна дрібниця в контракті може потім вилізти боком, зазначено на сервісному порталі Visit Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Застава та реальні фінансові витрати

Всі знають про обов'язковий залог, Kaution (зазвичай це 2–3 "холодні" оренди), але на практиці стартові витрати значно вищі. Крім депозиту, треба заплатити за перший місяць, організувати переїзд і — найцікавіше — часто облаштувати квартиру з нуля.

А повернути заставу назад — то окрема історія. Власник може тримати ваші гроші місяцями, поки не перевірить кожен куточок і не прийдуть остаточні рахунки за комуналку.

Оренда без меблів та витрати на кухню

Це те, що найбільше шокує українців: близько 80% квартир здаються абсолютно порожніми. Тобто взагалі. Тільки стіни й підлога, іноді навіть без лампочок. Кухню часто доводиться купувати самому або викупляти в попередніх мешканців за чималі гроші.

Більше того, у договорі може бути прописано, що при виїзді ви маєте її демонтувати й забрати з собою.

Довідка Schufa та відбір орендарів

Без папірця Schufa (кредитної історії) ви для орендодавця — людина-невидимка. Навіть якщо у вас гарна зарплата, без цієї довідки шанси знайти щось пристойне прямують до нуля.

Власники будуть вивертати ваші кишені, перевіряючи платоспроможність, хоча лізти в душу (питати про релігію чи походження) офіційно не мають права.

Правила, тиша і "сміттєва поліція"

Більшість договорів безстрокові оренди житла в Німеччині, але просто так зібрати речі й поїхати завтра не вийде — треба попередити власника мінімум за три місяці.

І не забувайте про Hausordnung. Це не просто папірець на стіні — це регламентує тишу після 22:00, вихідні дні та суворе сортування сміття. Порушення правил може стати підставою для попередження або розірвання договору.

Anmeldung та юридичні нюанси

Без реєстрації місця проживання в Німеччині ви — ніхто. Ні рахунок у банку відкрити, ні на роботу влаштуватися.

Власник зобов’язаний дати вам підтвердження для реєстрації (Wohnungsgeberbestätigung), але краще нагадати про це ще на етапі підписання, бо іноді про цей "дріб’язок" забувають у самий невідповідний момент.

Раніше ми розповідали, без яких документів неможливо орендувати житло у Німеччині. А також, які мінімальні зарплати у цій країні у 2026 році.