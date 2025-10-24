Оренда квартир у Києві — чому падає попит та де зростають ціни

Люди з коробками. Фото: Freepik

Київ залишається містом, яке притягує тисячі людей, попри складну ситуацію та ризики обстрілів. Для багатьох столиця — це все ще робота, можливості й вищий рівень сервісу. Однак пріоритети орендарів за останній рік помітно змінилися. Якщо раніше головним фактором була доступна ціна та транспортна зручність, то тепер головне — безпека.

Люди намагаються уникати районів, розташованих поблизу стратегічних об’єктів або критичної інфраструктури, зазначають аналітики OLX Нерухомість.

Читайте також:

Як змінились ціни на оренду у столиці

Медіанна вартість оренди квартир у Києві зросла на 4-5 % за рік. Це середній показник, але різниця між районами суттєва. Найбільше подорожчали квартири у південних і західних частинах міста — вони вважаються безпечнішими, бо розташовані далі від критичної інфраструктури.

Натомість у Шевченківському районі, зокрема на Лук’янівці, ціни залишилися стабільними, а в Солом’янському навіть спостерігалося незначне зниження.

"Власники квартир у районах із потенційними ризиками змушені утримувати або навіть знижувати ставки, щоб не втратити орендарів", — пояснюють експерти.

Лідерами зростання стали Голосіївський та Подільський райони. Вартість оренди там зросла найвідчутніше, але все одно залишається удвічі нижчою, ніж у Печерському, який традиційно вважається "преміум-зоною" столиці.

Де попит на оренду в Києві впав найбільше

Попри підвищення цін, загальний інтерес до оренди у Києві знизився на 14–15 % порівняно з минулим роком. Це свідчить, що багато українців або вже мають постійне житло, або переїжджають у спокійніші регіони. Найбільше падіння попиту зафіксовано в Дніпровському, Деснянському, Святошинському та Солом’янському районах — понад 20 %.

"Орендарі все частіше орієнтуються не лише на комфорт, а й на рівень ризику. Саме це впливає на зниження інтересу до окремих локацій", — зазначають в OLX Нерухомість.

Єдиним районом, де зафіксовано зростання інтересу, став Подільський — активність орендарів тут зросла на 4 %. Його приваблює поєднання історичної атмосфери, розвиненої інфраструктури та відносної безпеки.

Чому попит на оренду в Києві падає

На перший погляд, ринок поводиться нелогічно — ціни підвищуються, хоча кількість орендарів зменшується. Але пояснення досить прагматичне. По-перше, зменшилась пропозиція. Частина власників виїхала або вирішила не здавати житло під час активних атак. Це зменшило конкуренцію між оголошеннями.

По-друге, діє фактор безпеки — квартири у віддалених або захищених районах стали більш цінними. Власники таких об’єктів сміливо підвищують орендну плату, бо попит там стабільний.

І, нарешті, вплинули сезонні чинники. Восени, коли частина українців переїжджає в інші міста чи за кордон, кількість запитів традиційно падає. Але вартість оренди реагує на це повільніше.

Як зміниться ринок оренди Києва

Експерти прогнозують, що у найближчі місяці тенденція збережеться — ціни залишатимуться на поточному рівні або повільно зростатимуть, тоді як попит може ще трохи знизитись.

"Ринок оренди сьогодні більш залежний від безпекової ситуації, ніж від економічної. Вона визначає, де люди готові жити й скільки платити", — підкреслюють в OLX Нерухомість.

Райони, що поєднують спокій, транспортну доступність та адекватні ціни, збережуть стабільність. А власникам у зонах ризику доведеться або переглядати ставки, або залишати квартири без орендарів.

Як повідомлялось, ринок житла у передмісті Києва зазнав суттєвих змін у вересні 2025 року порівняно з попереднім роком. Хоча у більшості містечок навколо столиці зафіксовано підвищення вартості оренди та купівлі квартир, на окремих напрямках спостерігалося зниження цін.

Також ми розповідали, що здавання житла в оренду є поширеним способом отримання стабільного доходу для українців, але необхідність реєстрації ФОП для цієї діяльності досі викликає питання. Рішення, чи потрібно відкривати ФОП, залежить від кількості об'єктів нерухомості, умов укладеного договору та регулярності надходження коштів.