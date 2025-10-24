Аренда квартир в Киеве — почему падает спрос и где растут цены

Люди с коробками. Фото: Freepik

Киев остается городом, который притягивает тысячи людей, несмотря на сложную ситуацию и риски обстрелов. Для многих столица — это все еще работа, возможности и более высокий уровень сервиса. Однако приоритеты арендаторов за последний год заметно изменились. Если раньше главным фактором была доступная цена и транспортное удобство, то теперь главное — безопасность.

Люди стараются избегать районов, расположенных вблизи стратегических объектов или критической инфраструктуры, отмечают аналитики OLX Недвижимость.

Реклама

Читайте также:

Как изменились цены на аренду в столице

Медианная стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 4-5% за год. Это средний показатель, но разница между районами существенная. Больше всего подорожали квартиры в южных и западных частях города - они считаются более безопасными, потому что расположены дальше от критической инфраструктуры.

Зато в Шевченковском районе, в частности на Лукьяновке, цены остались стабильными, а в Соломенском даже наблюдалось незначител

Паркан між сусідами — чи можна будувати глуху огорожу

Глухий паркан між сусідами — чи дозволяє закон таку огорожу

Глухий паркан між сусідами — чи можуть знести через скаргу

Тайтл:

Чи можна ставити глухий паркан на межі з сусідом — законні норми у 2025 році

ьное снижение.

"Владельцы квартир в районах с потенциальными рисками вынуждены удерживать или даже снижать ставки, чтобы не потерять арендаторов", — объясняют эксперты.

Лидерами роста стали Голосеевский и Подольский районы. Стоимость аренды там выросла наиболее ощутимо, но все равно остается вдвое ниже, чем в Печерском, который традиционно считается "премиум-зоной" столицы.

Где спрос на аренду в Киеве упал больше всего

Несмотря на повышение цен, общий интерес к аренде в Киеве снизился на 14-15 % по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует, что многие украинцы или уже имеют постоянное жилье, или переезжают в более спокойные регионы. Наибольшее падение спроса зафиксировано в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах — более 20 %.

"Арендаторы все чаще ориентируются не только на комфорт, но и на уровень риска. Именно это влияет на снижение интереса к отдельным локациям", — отмечают в OLX Недвижимость.

Единственным районом, где зафиксирован рост интереса, стал Подольский — активность арендаторов здесь поднялась на 4 %. Его привлекает сочетание исторической атмосферы, развитой инфраструктуры и относительной безопасности.

Почему спрос на аренду в Киеве падает

На первый взгляд, рынок ведет себя нелогично — цены поднимаются, хотя количество арендаторов уменьшается. Но объяснение достаточно прагматичное. Во-первых, уменьшилось предложение. Часть владельцев выехала или решила не сдавать жилье во время активных атак. Это уменьшило конкуренцию между объявлениями.

Во-вторых, действует фактор безопасности — квартиры в отдаленных или защищенных районах стали более ценными. Владельцы таких объектов смело повышают арендную плату, так как спрос там стабильный.

И, наконец, повлияли сезонные факторы. Осенью, когда часть украинцев переезжает в другие города или за границу, количество запросов традиционно падает. Но стоимость аренды реагирует на это медленнее.

Как изменится рынок аренды Киева

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция сохранится — цены будут оставаться на текущем уровне или медленно расти, тогда как спрос может еще немного снизиться.

"Рынок аренды сегодня более зависим от ситуации с безопасностью, чем от экономической. Она определяет, где люди готовы жить и сколько платить", — подчеркивают в OLX Недвижимость.

Районы, сочетающие спокойствие, транспортную доступность и адекватные цены, сохранят стабильность. А владельцам в зонах риска придется или пересматривать ставки, или оставлять квартиры без арендаторов.

Как сообщалось, рынок жилья в пригороде Киева претерпел существенные изменения в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим годом. Хотя в большинстве городков вокруг столицы зафиксировано повышение стоимости аренды и покупки квартир, на отдельных направлениях наблюдалось снижение цен.

Также мы рассказывали, что сдача жилья в аренду является распространенным способом получения стабильного дохода для украинцев, но необходимость регистрации ФЛП для этой деятельности до сих пор вызывает вопросы. Решение, нужно ли открывать ФЛП, зависит от количества объектов недвижимости, условий заключенного договора и регулярности поступления средств.