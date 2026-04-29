Українці в Німеччині: хто може втратити безплатне житло від держави

Люди на вулиці в Німеччині.

Німеччина поступово змінює підхід до підтримки українців, які шукали тут порятунку від війни. Через дефіцит житла влада вже не гарантує окремі квартири всім, хто прибуває. Частині людей доведеться або платити за оренду самостійно, або переїжджати у колективні центри.

Ці зміни лише посилюватимуться у найближчі роки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Іванова.

Чому українців можуть виселити з житла в Німеччині

Головна причина — гострий брак квартир. За оцінками німецьких дослідників, країні не вистачає сотень тисяч житлових об’єктів. Водночас значна частина українців проживає у квартирах, оренду яких покриває держава.

Іванов пояснює, що новоприбулим вже часто пропонують не окреме житло, а гуртожитки.

"У деяких регіонах нових біженців одразу направляють у колективні центри", — зазначає він.

Хто ризикує втратити безплатне житло в німеччині

Насамперед зміни торкнуться кількох категорій:

безробітних, які отримують соціальну допомогу;

тих, хто проживає у квартирах за рахунок держави;

новоприбулих після квітня 2025 року.

Саме ці люди можуть опинитися перед вибором: оплачувати оренду самостійно або переїхати у спільне житло, наголошує Іванов.

Після березня 2027 року правила можуть стати ще жорсткішими.

"Навіть якщо продовжать тимчасовий захист, то таких соціальних прав, які вони мали спочатку, українці в Німеччині вже не матимуть", — попереджає Іванов.

Єдина категорія біженців, яка почувається впевнено, — це працевлаштовані українці. Якщо ви самі оплачуєте свої рахунки, примусове переселення вам не загрожує. Іншим же доведеться або виходити на роботу, або готуватися до життя в колективних центрах.

"Це, звичайно ж, позначиться на житлових умовах і на житлових правах", — підкреслює Іванов, додаючи, що ера "соціальних квартир" для всіх без винятку добігає кінця.

Як повідомляли Новини.LIVE, через тривалий розрив між вартістю проживання та реальними заробітками німців, влада країни взялася за радикальне наведення ладу в житловому секторі. Нові законодавчі ініціативи покликані остаточно позбутися тіньових схем та необґрунтованого зростання цін, щоб забезпечити орендарям стабільність і захист від фінансових сюрпризів.

Також Новини.LIVE розповідали, що існує хибне враження, ніби німецька дача — це бюджетний шанс оселитися серед природи в затишному будиночку. Насправді ж суворе земельне законодавство Німеччини чітко розмежовує зони для відпочинку та постійного проживання. Саме ці юридичні тонкощі зазвичай стають непереборною перешкодою для тих, хто планує отримати там офіційну реєстрацію.