Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Германия изменит правила: кто из украинцев может остаться без жилья

Германия изменит правила: кто из украинцев может остаться без жилья

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 11:22
Украинцы в Германии: кто может потерять бесплатное жилье от государства
Люди на улице в Германии. Фото: Новини.LIVE

Германия постепенно меняет подход к поддержке украинцев, которые искали здесь спасения от войны. Из-за дефицита жилья власти уже не гарантируют отдельные квартиры всем прибывающим. Части людей придется либо платить за аренду самостоятельно, либо переезжать в коллективные центры.

Эти изменения будут только усиливаться в ближайшие годы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Иванова.

Почему украинцев могут выселить из жилья в Германии

Главная причина — острая нехватка квартир. По оценкам немецких исследователей, стране не хватает сотен тысяч жилых объектов. В то же время значительная часть украинцев проживает в квартирах, аренду которых покрывает государство.

Иванов объясняет, что новоприбывшим уже часто предлагают не отдельное жилье, а общежития.

"В некоторых регионах новых беженцев сразу направляют в коллективные центры", — отмечает он.

Читайте также:

Кто рискует потерять бесплатное жилье в Германии

Прежде всего изменения коснутся нескольких категорий:

  • безработных, которые получают социальную помощь;
  • тех, кто проживает в квартирах за счет государства;
  • новоприбывших после апреля 2025 года.

Именно эти люди могут оказаться перед выбором: оплачивать аренду самостоятельно или переехать в общее жилье, отмечает Иванов.

После марта 2027 года правила могут стать еще более жесткими.

"Даже если продлят временную защиту, то таких социальных прав, которые они имели сначала, украинцы в Германии уже не будут иметь", — предупреждает Иванов.

Единственная категория беженцев, которая чувствует себя уверенно, — это трудоустроенные украинцы. Если вы сами оплачиваете свои счета, принудительное переселение вам не грозит. Остальным же придется либо выходить на работу, либо готовиться к жизни в коллективных центрах.

"Это, конечно же, скажется на жилищных условиях и на жилищных правах", — подчеркивает Иванов, добавляя, что эра "социальных квартир" для всех без исключения подходит к концу.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за длительного разрыва между стоимостью проживания и реальными заработками немцев, власти страны взялись за радикальное наведение порядка в жилищном секторе. Новые законодательные инициативы призваны окончательно избавиться от теневых схем и необоснованного роста цен, чтобы обеспечить арендаторам стабильность и защиту от финансовых сюрпризов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что существует ложное впечатление, будто немецкая дача — это бюджетный шанс поселиться среди природы в уютном домике. На самом деле строгое земельное законодательство Германии четко разграничивает зоны для отдыха и постоянного проживания. Именно эти юридические тонкости обычно становятся непреодолимым препятствием для тех, кто планирует получить там официальную регистрацию.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации