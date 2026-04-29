Украинцы в Германии: кто может потерять бесплатное жилье от государства

Германия постепенно меняет подход к поддержке украинцев, которые искали здесь спасения от войны. Из-за дефицита жилья власти уже не гарантируют отдельные квартиры всем прибывающим. Части людей придется либо платить за аренду самостоятельно, либо переезжать в коллективные центры.

Эти изменения будут только усиливаться в ближайшие годы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Иванова.

Почему украинцев могут выселить из жилья в Германии

Главная причина — острая нехватка квартир. По оценкам немецких исследователей, стране не хватает сотен тысяч жилых объектов. В то же время значительная часть украинцев проживает в квартирах, аренду которых покрывает государство.

Иванов объясняет, что новоприбывшим уже часто предлагают не отдельное жилье, а общежития.

"В некоторых регионах новых беженцев сразу направляют в коллективные центры", — отмечает он.

Кто рискует потерять бесплатное жилье в Германии

Прежде всего изменения коснутся нескольких категорий:

безработных, которые получают социальную помощь;

тех, кто проживает в квартирах за счет государства;

новоприбывших после апреля 2025 года.

Именно эти люди могут оказаться перед выбором: оплачивать аренду самостоятельно или переехать в общее жилье, отмечает Иванов.

После марта 2027 года правила могут стать еще более жесткими.

"Даже если продлят временную защиту, то таких социальных прав, которые они имели сначала, украинцы в Германии уже не будут иметь", — предупреждает Иванов.

Единственная категория беженцев, которая чувствует себя уверенно, — это трудоустроенные украинцы. Если вы сами оплачиваете свои счета, принудительное переселение вам не грозит. Остальным же придется либо выходить на работу, либо готовиться к жизни в коллективных центрах.

"Это, конечно же, скажется на жилищных условиях и на жилищных правах", — подчеркивает Иванов, добавляя, что эра "социальных квартир" для всех без исключения подходит к концу.

