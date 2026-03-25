Ринок оренди житла в Німеччині чекають зміни: нові правила

Ринок оренди житла в Німеччині поступово переходить під жорсткіший контроль держави. Причина проста — ціни роками зростали швидше, ніж доходи, особливо у великих містах. Уряд вирішив закрити лазівки, які дозволяли обходити обмеження.

Правила мають зробити оренду більш прогнозованою та безпечною, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал I am Expat.

Нові правила оренди в Німеччині

Зміни охоплюють одразу кілька ключових механізмів. Держава обмежує автоматичне зростання орендної плати, вводить чіткіші вимоги до коротких контрактів і підвищує прозорість платежів.

Частина норм фактично перекриває схеми, які використовувалися для швидкого підвищення вартості житла.

Що змінюється на ринку оренди житла

Раніше орендодавці могли підіймати плату слідом за інфляцією, і це було боляче. Тепер вводять ліміт — не більше 3,5% на рік. Навіть якщо в країні все дорожчатиме швидше, ваш базовий платіж за житло так різко не стрибне.

Крім того мебльовані квартири перестануть бути "легальним способом" обійти закон. Раніше власники просто дописували космічні суми "за диван і стіл", щоб виставити вищий цінник. Тепер їх зобов’яжуть чітко розписувати: скільки коштує сама площа, а скільки — меблі.

Інші важливі дрібниці:

короткі контракти . Якщо здаєте житло довше ніж на пів року, ви автоматично потрапляєте під загальні правила стримування цін. Схема "здам на 7 місяців і підніму ціну наступному" більше не працюватиме;

. Якщо здаєте житло довше ніж на пів року, ви автоматично потрапляєте під загальні правила стримування цін. Схема "здам на 7 місяців і підніму ціну наступному" більше не працюватиме; захист від виселення. Тепер, якщо у вас виник борг, але ви його швидко погасили, виставити вас на вулицю автоматично вже не зможуть. Правовий захист орендарів реально посилили.

Як нові правила вплинуть на українців

Українці отримають ті самі гарантії, що й місцеві орендарі. Витрати стануть більш передбачуваними, а договори — зрозумілішими. Водночас дефіцит житла у великих містах нікуди не зникне, тому пошук квартир залишиться складним навіть за нових обмежень.

Часті питання

Що треба перевірити при оренді квартири в Німеччині?

Насамперед звірте Kaltmiete (базову ціну) та Warmmiete (з комунальними). Переконайтеся, що доплата за меблі не перевищує 5% від вартості оренди. Обов’язково підпишіть протокол передачі (Übergabeprotokoll) із фото усіх дефектів. Також перевірте, чи дозволяє власник реєстрацію (Anmeldung).

Як розірвати договір оренди квартири в Німеччині?

Необхідно надіслати власнику офіційний паперовий лист із підписом (Kündigung) за три місяці до виїзду. Електронні листи чи повідомлення у месенджерах юридичної сили не мають. Термін рахується з моменту отримання листа орендодавцем, тому краще надсилати його рекомендованим поштовхом (Einschreiben) для підтвердження дати.