Чому не можна ночувати на дачі у Німеччині — причина дивує

Дача у Німеччині. Фото: gartenfreunde.de

Для українців дача — це другий дім на вихідні або навіть на кілька тижнів. У Німеччині логіка інша. Kleingarten — це не житлова нерухомість, а спеціальна зона для відпочинку та вирощування рослин.

Правила тут визначає Федеральний закон про малі сади BKleingartenG, і він не залишає простору для вільних трактувань.

Закон про малі сади у Німеччині

Ключова норма міститься у параграфі 3 BKleingartenG.

"Альтанка не повинна бути придатною для постійного проживання", — зазначено у законі.

Навіть одна ніч формально вважається використанням землі не за призначенням. Держава розцінює це як спробу створити неофіційне житло там, де дозволений лише короткочасний відпочинок без ночівлі, зазначає авторка YouTube-каналу "Німецька в кулуарах".

Пожежна безпека у садових будиночках

Окрема причина суворих обмежень — безпека. Більшість садових будиночків зведені з дерева, без сертифікованого опалення та систем пожежної сигналізації. Закон додатково обмежує розміри забудови.

"Площа альтанки не може перевищувати 24 кв. м разом із терасою", — сказано у документі.

У таких умовах використання обігрівачів або свічок уночі різко підвищує ризик пожежі. Якщо інцидент станеться під час ночівлі, страхова компанія має законні підстави відмовити у виплатах.

Штрафи за ночівлю на дачі у Німеччині

Контроль у садових товариствах досить жорсткий. Vorstand має право перевіряти дотримання правил, а підозри викликають навіть непрямі ознаки проживання.

Найпоширеніші наслідки порушень:

письмове попередження;

штраф за порушення внутрішніх правил;

розірвання договору оренди ділянки.

У разі розірвання договору компенсація за вкладені кошти чи працю не передбачена.

Коли ночівля на дачі у Німеччині все ж можлива

Закон допускає поодинокі винятки. Йдеться не про регулярне проживання, а про разову ситуацію.

Ночівля може бути толерована, якщо:

це сталося випадково і не систематично;

немає ознак постійного побуту;

керівництво саду не фіксує порушень.

Перетворення дачі на місце для життя німецька система не визнає і на майбутнє не пробачає.

Перетворення дачі на місце для життя німецька система не визнає і на майбутнє не пробачає.