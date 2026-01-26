Прописка у Німеччині — як можна отримати українцям у 2026 році

Люди на вулиці в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Переїзд до Німеччини майже завжди починається з офіційної реєстрації місця проживання. Якщо ви плануєте залишатися в країні довше ніж три місяці, Anmeldung стає обов’язковим кроком.

Без цього документа неможливо повноцінно інтегруватися в систему: виникають труднощі з банками, роботою, документами та соціальними послугами, наголошують експерти платформи Handbook Germany: Together.

Де оформити прописку в Німеччині

За законом у вас є рівно два тижні, щоб повідомити державі, де ви оселилися. Це робиться в мерії (Bürgeramt або Einwohnermeldeamt).

У великих містах типу Берліна чи Мюнхена вільних "термінів" (записів) може не бути на місяці вперед. Не панікуйте! Якщо ви встигли забронювати дату онлайн — ви вже нічого не порушили, навіть якщо сам візит буде через місяць. Головне — мати підтвердження запису.

Документи для прописки в Німеччині

Не треба нести папку з усіма грамотами зі школи. Вам знадобляться:

Паспорт (і віза/посвідка, якщо є). Заповнена анкета (її можна завантажити на сайті мерії). Wohnungsgeberbestätigung — і це найважливіше. Це довідка від власника квартири про те, що він вас справді заселив. Просто договору оренди зазвичай замало. Обов’язково вимагайте цей папірець у орендодавця одразу при отриманні ключів.

Реєстрація дітей та неповнолітніх у Німеччині

Якщо переїжджаєте з сім’єю, реєстрація потрібна кожному, навіть немовлятам. Якщо ви подаєте документи за дитину самі (без іншого з батьків), краще мати від нього письмову згоду та копію паспорта, щоб не виникло зайвих питань.

Для чого потрібна прописка у Німеччині

Прописка в Німеччині — це не просто бюрократична галочка. Це ваш вхідний квиток у нормальне життя. Після реєстрації вам поштою прийде податковий номер (Steuernummer), без якого неможливо отримати зарплату, і відкриються двері до медичного страхування та інших "благ" німецького порядку.

Раніше ми розповідали, які особливості існують при оренді житла у Німеччині. А також, на які зарплати можна розраховувати у цій країні у 2026 році.