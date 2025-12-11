Яка мінімальна норма площі на людину в гуртожитку сімейного типу в Україні

Жінка з дітьми. Фото: Freepik

Питання житлового мінімуму в гуртожитках знову опинилося в центрі уваги, адже саме такі будівлі часто стають тимчасовим домом для студентів, молодих сімей, військових чи переселенців. У побуті люди зазвичай орієнтуються на загальні соціальні норми житла, але для сімейних гуртожитків діють окремі правила. Знати їх важливо хоча б тому, що площа кімнати — це не "побажання", а законодавчо визначений мінімум, який не можна зменшити.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який житловий мінімум надається людині у гуртожитку сімейного типу.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна житлова норма в гуртожитку сімейного типу

Основний орієнтир тут дає Житловий кодекс України.

"Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6 квадратних метрів на одну особу", — зазначено у статті 128.

Ця норма однаково поширюється і на гуртожитки для самотніх громадян, і на сімейні. Фактично це нижня межа, тобто надати менш як 6 кв. м не мають права.

Але ці шість квадратних метрів — це жила площа кімнати, а не загальна площа з коридором, кухнею чи санвузлом.

Як розрахувати мінімальну площу для сім’ї

Оскільки сімейний гуртожиток передбачає проживання кількох осіб, розрахунок іде на кожного мешканця. Наприклад, якщо в сім’ї троє:

мінімум: 6 кв. м × 3 особи = 18 кв. м жилої площі;

реальна ситуація часто краща, бо адміністрації інколи надають кімнати 8–10 кв. м на людину, якщо дозволяє житловий фонд.

Саме тому варто перевірити, яку площу вам фактично пропонують, і чи відповідає вона нормам.

Права мешканців гуртожитку на належні умови

Мінімальна норма — це не рекомендація, а вимога закону. Якщо площа менша, мешканець має повне право вимагати її збільшення або переселення до більшої кімнати. На практиці люди часто не знають, як діяти, тож питання залишається "на паузі".

Насправді є чіткий алгоритм, який допомагає відстояти належні квадратні метри.

Як вимагати дотримання житлової норми

Щоб захистити себе, можна використати такий порядок дій:

Подати письмову заяву адміністрації гуртожитку або керівництву підприємства, за яким закріплене житло. Звернутися зі скаргою до місцевого органу самоврядування — зазвичай це виконавчий комітет або профільний відділ житлового господарства. Подати позов до суду, якщо адміністрація і місцева влада ігнорують вимоги. Мати копію відповідей на свої звернення — важливо, адже це докази на випадок судового спору.

Раніше ми розповідали про приватизацію кімнати в гуртожитку, яка чітко регламентована законодавством і має певні правила та обмеження. Також повідомлялось, що в Україні студенти певних соціальних категорій мають повне право на безплатне проживання в гуртожитку.