Какая минимальная норма площади на человека в общежитии семейного типа в Украине

Вопрос жилищного минимума в общежитиях снова оказался в центре внимания, ведь именно такие здания часто становятся временным домом для студентов, молодых семей, военных или переселенцев. В быту люди обычно ориентируются на общие социальные нормы жилья, но для семейных общежитий действуют отдельные правила. Знать их важно хотя бы потому, что площадь комнаты — это не "пожелание", а законодательно определенный минимум, который нельзя уменьшить.

Минимальная жилищная норма в общежитии семейного типа

Основной ориентир здесь дает Жилищный кодекс Украины.

"Жилая площадь в общежитии предоставляется в размере не менее 6 квадратных метров на одного человека", — указано в статье 128.

Эта норма одинаково распространяется и на общежития для одиноких граждан, и на семейные. Фактически это нижний предел, то есть предоставить меньше 6 кв. м не имеют права.

Но эти шесть квадратных метров — это жилая площадь комнаты, а не общая площадь с коридором, кухней или санузлом.

Как рассчитать минимальную площадь для семьи

Поскольку семейное общежитие предусматривает проживание нескольких человек, расчет идет на каждого жильца. Например, если в семье трое:

минимум: 6 кв. м × 3 человека = 18 кв. м жилой площади;

реальная ситуация часто выглядит лучше, потому что администрации иногда предоставляют комнаты 8-10 кв. м на человека, если позволяет жилой фонд.

Именно поэтому стоит проверить, какую площадь вам фактически предлагают, и соответствует ли она нормам.

Права жителей общежития на надлежащие условия

Минимальная норма — это не рекомендация, а требование закона. Если площадь меньше, жилец имеет полное право требовать ее увеличения или переселения в большую комнату. На практике люди часто не знают, как действовать, поэтому вопрос остается "на паузе".

На самом деле есть четкий алгоритм, который помогает отстоять надлежащие квадратные метры.

Как требовать соблюдения жилищной нормы

Чтобы защитить себя, можно использовать такой порядок действий:

Подать письменное заявление администрации общежития или руководству предприятия, за которым закреплено жилье. Обратиться с жалобой в местный орган самоуправления — обычно это исполнительный комитет или профильный отдел жилищного хозяйства. Подать иск в суд, если администрация и местные власти игнорируют требования. Иметь копию ответов на свои обращения — важно, ведь это доказательства на случай судебного спора.

Ранее мы рассказывали о приватизации комнаты в общежитии, которая четко регламентирована законодательством и имеет определенные правила и ограничения. Также сообщалось, что в Украине студенты определенных социальных категорий имеют полное право на бесплатное проживание в общежитии.