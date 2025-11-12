Скільки квадратних метрів житлової площі має бути на родину в Україні — актуальні норми

Родина у кімнаті. Фото: Freepik

В Україні площа житла, яку вважають мінімально необхідною, визначена Житловим кодексом. Цей показник діє ще з радянських часів, але залишається чинним орієнтиром у сучасному законодавстві.

Згідно зі статтею 47 ЖК, на кожну людину має припадати 13,65 квадратного метра житлової площі. Ця норма не є обов’язковою для приватного житла, проте її використовують у розрахунках при наданні соціальної допомоги, субсидій і визначенні потреби в поліпшенні житлових умов.

Скільки метрів потрібно для постановки на квартирний облік

Відповідно до статті 50 Житлового кодексу та Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, держава визнає такими, що потребують житла, осіб, у яких менше встановленої норми.

У більшості регіонів цей рівень може бути нижчим за 13,65 кв. м і часто становить близько 9 квадратних метрів на одну особу.

"Саме така площа є підставою для постановки родини на квартирний облік і отримання пільг або нового житла від держави", — кажуть в Одеському центрі сімейного права.

Скільки метрів враховують при нарахуванні субсидій

Найчастіше питання про житлові метри виникає саме при оформленні субсидій. Тут діє інший стандарт — соціальна норма житла, яку визначає Постанова Кабінету міністрів України №409 від 6 серпня 2014 року.

Вона встановлює такі нормативи:

13,65 кв. м — на одну людину;

плюс 35,22 кв. м — додатково на всю сім’ю.

Таким чином виходить, що:

для однієї людини — 48,87 кв. м;

для двох осіб — 62,52 кв. м;

для чотирьох осіб — 89,82 кв. м.

Ці норми застосовують при розрахунку субсидій. Якщо житло менше за соціальний норматив — субсидію рахують на фактичну площу, якщо більше — держава компенсує лише нормативну частину.

Яка норма житла передбачена для дітей

Діти підпадають під загальну норму 13,65 кв. м, але при оцінці житлових умов враховують також гендерний фактор. Якщо в родині є діти різної статі, їм мають надавати окремі кімнати — така вимога не прямо зафіксована у законі, але використовується у судовій практиці й підзаконних актах, що регулюють житлову політику.

Це означає, що реальна площа, необхідна для родини з дітьми, може бути суттєво більшою за базову норму.

Для чого потрібно знати житлові норми

Розуміння державних стандартів площі допоможе кожній родині:

правильно розрахувати свої соціальні права при поданні на субсидію;

оцінити, чи є підстави для поліпшення житлових умов;

визначити, яку площу вважають достатньою для комфортного життя.

