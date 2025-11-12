Видео
Видео

Нормы жилья в Украине — сколько квадратов должно быть на семью

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:32
обновлено: 11:47
Сколько квадратных метров жилой площади должно быть на семью в Украине — актуальные нормы
Семья в комнате. Фото: Freepik

В Украине площадь жилья, которую считают минимально необходимой, определена Жилищным кодексом. Этот показатель действует еще с советских времен, но остается действующим ориентиром в современном законодательстве.

Согласно статье 47 ЖК, на каждого человека должно приходиться 13,65 квадратного метра жилой площади. Эта норма не является обязательной для частного жилья, однако ее используют в расчетах при предоставлении социальной помощи, субсидий и определении потребности в улучшении жилищных условий.

Читайте также:

Сколько метров нужно для постановки на квартирный учет

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса и Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, государство признает нуждающимися в жилье лиц, у которых меньше установленной нормы.

В большинстве регионов этот уровень может быть ниже 13,65 кв. м и часто составляет около 9 квадратных метров на одного человека.

"Именно такая площадь является основанием для постановки семьи на квартирный учет и получения льгот или нового жилья от государства", — говорят в Одесском центре семейного права.

Сколько метров учитывают при начислении субсидий

Чаще всего вопрос о жилых метрах возникает именно при оформлении субсидий. Здесь действует другой стандарт — социальная норма жилья, которую определяет Постановление Кабинета министров Украины №409 от 6 августа 2014 года.

Оно устанавливает следующие нормативы:

  • 13,65 кв. м — на одного человека;
  • плюс 35,22 кв. м — дополнительно на всю семью.

Таким образом получается, что:

  • для одного человека — 48,87 кв. м;
  • для двух человек — 62,52 кв. м;
  • для четырех человек — 89,82 кв. м.

Эти нормы применяют при расчете субсидий. Если жилье меньше социального норматива — субсидию считают на фактическую площадь, если больше — государство компенсирует только нормативную часть.

Какая норма жилья предусмотрена для детей

Дети подпадают под общую норму 13,65 кв. м, но при оценке жилищных условий учитывают также гендерный фактор. Если в семье есть дети разного пола, им должны предоставлять отдельные комнаты — такое требование не прямо зафиксировано в законе, но используется в судебной практике и подзаконных актах, регулирующих жилищную политику.

Это означает, что реальная площадь, необходимая для семьи с детьми, может быть существенно больше базовой нормы.

Для чего нужно знать жилищные нормы

Понимание государственных стандартов площади поможет каждой семье:

  • правильно рассчитать свои социальные права при подаче на субсидию;
  • оценить, есть ли основания для улучшения жилищных условий;
  • определить, какую площадь считают достаточной для комфортной жизни.

Как сообщалось, из-за полномасштабной войны рынок недвижимости Украины переживает беспрецедентно быстрые изменения. Украинцы вынуждены пересмотреть свои приоритеты, теперь ключевыми критериями при выборе жилья стали комфорт, надежность и безопасность.

Также мы рассказывали, что цены на квартиры в украинских новостройках приближаются к критической черте, и застройщики считают дальнейшее удешевление маловероятным. Вместо этого, девелоперы прогнозируют медленный, но стабильный рост стоимости квадратного метра в течение ближайших лет.

Автор:
Автор:
Катерина Балаева
