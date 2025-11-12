Ключові критерії вибору житла в Україні — що впливає на рішення покупців нерухомості

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості в Україні змінюється швидше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна змусила українців переосмислити поняття комфорту, надійності й безпеки.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, попит після війни вже не буде схожим на довоєнний — люди шукатимуть житло, яке захищає, економить і забезпечує стабільність.

Реклама

Читайте також:

Яке житло купуватимуть після війни

Після перемоги очікується різке зростання попиту — повернення українців із-за кордону та активна відбудова сприятимуть цьому процесу. Головними орієнтирами при виборі житла стануть три критерії:

безпека регіону,

енергоефективність,

розвинена інфраструктура.

Це визначатиме, куди саме потечуть інвестиції покупців та забудовників.

Попит на житло у безпечних регіонах

"Покупці все частіше розглядають житло не як бізнес, а як спосіб убезпечити сім’ю", — пояснює Куць.

Найактивніше купуватимуть у центральних та західних областях — там, де інфраструктура стабільна й підкріплена державними або міжнародними гарантіями. Поступово повернеться інтерес і до великих міст, коли в них відновлять безпечні райони.

Які новобудови обирають українці

Після початку війни одним із головних критеріїв стала наявність укриття. Люди питають не лише про поверх чи планування, а й про бомбосховище, генератор, систему автономного опалення.

"Батьки з дітьми першими уточнюють, чи є укриття у школах поруч із домом", — каже Куць.

Забудовники реагують на попит — нові комплекси проєктують із врахуванням автономності та можливістю встановлення сонячних панелей чи твердопаливних систем.

Тренд на малоповерхівки та передмістя

Після війни багато хто переїде з мегаполісів. Попит на таунхауси, дуплекси та котеджі у передмістях уже зростає.

"Українці тепер цінують власний двір і автономність. Комфорт більше не асоціюється з центром міста, а з простором і тишею", — наголошує експертка.

Особливо активно розвиваються передмістя Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці й Тернополя.

Доступне житло для переселенців

Великий запит залишатиметься на житло економкласу.

"Буде справжній бум державних і партнерських програм, спрямованих на будівництво доступного житла", — прогнозує Куць.

Йдеться про модульні будинки або малоповерхові комплекси для тих, хто втратив домівку. Цей сегмент може стати найдинамічнішим на ринку після перемоги.

Яке житло нині продається найгірше

Попит залишається вкрай нерівномірним. Найменше цікавляться:

старими панельними будинками без ремонту;

квартирами у прифронтових районах;

дорогими апартаментами бізнескласу;

житлом без автономних систем;

об’єктами з сумнівними документами.

"Навіть дрібні ризики або сумніви щодо забудовника зупиняють покупців. Люди навчилися цінувати кожну гривню", — підсумовує Куць.

Як повідомлялось, аналітики ринку новобудов вважають, що ціни на квартири в Україні досягли мінімально можливого рівня. Девелопери прогнозують, що найближчими роками вартість квадратного метра почне поступово й стабільно зростати.

Також ми розповідали, що придбання нерухомості є значною подією, проте навіть детально складений договір купівлі-продажу не дає абсолютної гарантії захисту. У разі, якщо суд згодом визнає цю угоду недійсною, покупець ризикує втратити як саму квартиру, так і вкладені кошти.