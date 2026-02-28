Житло для українців під 3% — Гетманцев назвав, хто першим може отримати

Данило Гетманцев розповів про нову житлову програму. Фото: кадр з відео

Питання доступного житла в Україні загострилося до межі, коли точкові рішення вже не працюють. Держава готує масштабну програму, яка має системно змінити підхід до забезпечення квартир для тих, хто цього потребує найбільше.

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив про запуск масштабної житлової ініціативи для соціально незахищених громадян. За його словами, проблема житла залишається критичною як для переселенців, так і для тих, хто проживав у складних умовах ще до війни.

"Житло є проблемою номер один для людей", — наголосив він.

За оцінками, ще до повномасштабного вторгнення близько мільйона сімей потребували поліпшення умов. Після руйнувань кількість постраждалих домогосподарств сягнула мільйонів.

Як працюватиме нова житлова програма

Концепція передбачає кредитування під 3% річних строком до 25 років. Йдеться не про тимчасові квартири, а про повноцінне житло для постійного проживання.

"Я не хочу вживати поняття соціальне житло. Це має бути гідне житло, яке ти хочеш придбати і в якому хочеш жити", — пояснив Гетманцев.

План амбітний — один мільйон квартир для одного мільйона сімей. Фінансування передбачає участь міжнародних партнерів, банківського сектору та внутрішнього ринку капіталу.

Хто першим отримає житло за новою програмою

Пріоритет отримають військові, медики, вчителі, внутрішньо переміщені особи та багатодітні родини. Саме ці категорії, за словами парламентаря, мають першочергове право на участь.

Окремий акцент зроблено на ролі громад. Успіх залежатиме від активності місцевої влади у виділенні землі та супроводі проєктів.

"Ця програма має зламати бар’єри і не передбачає корупційної складової", — підкреслив Гетманцев, вказуючи на необхідність прозорих процедур.

У перспективі ініціатива може не лише вирішити соціальну проблему, а й пожвавити будівельну галузь, створити робочі місця та стимулювати повернення українців з-за кордону. Якщо механізм запрацює без збоїв, ринок житла отримає новий імпульс уже найближчими роками.

Як повідомлялось, новий закон про житлову реформу має стати фундаментом для модернізації міст, але його реалізація вже викликає чимало суперечок. Головний камінь спотикання — механізми переселення та виселення, які влада впроваджує заради масштабної перебудови житлового фонду.

Також ми розповідали, що новина про можливі зміни в житловому кодексі та старт масштабної інвентаризації неабияк налякала українців. Люди серйозно занепокоєні, що під приводом перевірок держава може почати вилучати приватну нерухомість для потреб ВПО.