Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Нова житлова програма — Гетманцев розповів, хто першим отримає квартири

Нова житлова програма — Гетманцев розповів, хто першим отримає квартири

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 11:22
Житло для українців під 3% — Гетманцев назвав, хто першим може отримати
Данило Гетманцев розповів про нову житлову програму. Фото: кадр з відео

Питання доступного житла в Україні загострилося до межі, коли точкові рішення вже не працюють. Держава готує масштабну програму, яка має системно змінити підхід до забезпечення квартир для тих, хто цього потребує найбільше. 

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив про запуск масштабної житлової ініціативи для соціально незахищених громадян. За його словами, проблема житла залишається критичною як для переселенців, так і для тих, хто проживав у складних умовах ще до війни.

Реклама
Читайте також:

"Житло є проблемою номер один для людей", — наголосив він. 

За оцінками, ще до повномасштабного вторгнення близько мільйона сімей потребували поліпшення умов. Після руйнувань кількість постраждалих домогосподарств сягнула мільйонів.

Як працюватиме нова житлова програма

Концепція передбачає кредитування під 3% річних строком до 25 років. Йдеться не про тимчасові квартири, а про повноцінне житло для постійного проживання. 

"Я не хочу вживати поняття соціальне житло. Це має бути гідне житло, яке ти хочеш придбати і в якому хочеш жити", — пояснив Гетманцев.

План амбітний — один мільйон квартир для одного мільйона сімей. Фінансування передбачає участь міжнародних партнерів, банківського сектору та внутрішнього ринку капіталу.

Хто першим отримає житло за новою програмою

Пріоритет отримають військові, медики, вчителі, внутрішньо переміщені особи та багатодітні родини. Саме ці категорії, за словами парламентаря, мають першочергове право на участь.

Окремий акцент зроблено на ролі громад. Успіх залежатиме від активності місцевої влади у виділенні землі та супроводі проєктів. 

"Ця програма має зламати бар’єри і не передбачає корупційної складової", — підкреслив Гетманцев, вказуючи на необхідність прозорих процедур.

У перспективі ініціатива може не лише вирішити соціальну проблему, а й пожвавити будівельну галузь, створити робочі місця та стимулювати повернення українців з-за кордону. Якщо механізм запрацює без збоїв, ринок житла отримає новий імпульс уже найближчими роками.

Як повідомлялось, новий закон про житлову реформу має стати фундаментом для модернізації міст, але його реалізація вже викликає чимало суперечок. Головний камінь спотикання — механізми переселення та виселення, які влада впроваджує заради масштабної перебудови житлового фонду.

Також ми розповідали, що новина про можливі зміни в житловому кодексі та старт масштабної інвентаризації неабияк налякала українців. Люди серйозно занепокоєні, що під приводом перевірок держава може почати вилучати приватну нерухомість для потреб ВПО.

іпотека Данило Гетманцев житло ВПО купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації