Житлова реформа в Україні — як зміняться правила виселення з оселі

Нові правила виселення запрацювали — що буде з власниками житла

В Україні набрав чинності Закон "Про основні засади житлової політики" №4751-IX. Документ має стати основою для оновлення житлового фонду та запуску нових програм підтримки. Водночас саме положення про виселення та переселення викликали найбільше запитань.

Закон декларує гарантії захисту житлових прав, але водночас відкриває можливості для масштабної реновації, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Кого і як можуть виселити

Виселення або обмеження права користування можливе лише за рішенням суду і на підставах, визначених законом. Це право залишається недоторканним.

Але механізм переселення з державного чи комунального фонду тепер виглядає значно простішим. Якщо будинок визнають аварійним або таким, що підлягає знесенню, вам запропонують "придатне приміщення".

Проблема в тому, що закон не дає чіткої відповіді: "придатне" — це рівноцінне за площею в тому ж районі чи просто стіни з дахом десь на околиці? Поки що ці норми законодавчо не прописані, наголошують у департаменті.

Виселення з приватного житла

Для власників приватизованих квартир правила теж змінилися. Судовий порядок зберегли, але Кабмін досі не затвердив чіткі критерії того, що вважати непридатним житлом. Поки їх немає, будь-яка експертиза може стати інструментом тиску.

Якщо квартира в іпотеці або є великі борги, процедура виселення тепер працюватиме як годинник. Судова тяганина може скоротитися в рази.

Реновація житла і компенсація власникам

Держава заявила курс на оновлення застарілого фонду. Однак механізм компенсації у разі вилучення житла прописаний загально.

Згідно зі статтею 351 Цивільного кодексу України, вилучення власності можливе лише за умови попереднього та повного відшкодування.

"Проте новий закон не містить чіткої формули розрахунку компенсації, що створює правову невизначеність", — наголошують в департаменті.

Що означає споживча якість житла

Закон вводить поняття споживчої якості житла. Нове приміщення має відповідати вимогам безпеки, комфорту та енергоефективності. Теоретично це крок до модернізації, але на практиці ключовим залишиться контроль за дотриманням стандартів.

Як повідомлялось, епоха безплатних квартир від держави добігає кінця: старий Житловий кодекс скасовують разом із усіма чергами та ордерами. Поки закон про приватизацію ще в силі, українцям варто поспішити, адже система "соціального житла" назавжди стає історією.

Також ми розповідали, що хоча неприватизована квартира формально не входить до спадкової маси, родичі померлого все ж мають шанс її зберегти. Попри загальну заборону на успадкування комунального майна, існують юридичні винятки, які дозволяють оформити власність через суд.