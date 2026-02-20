Чи заберуть приватні квартири для ВПО — роз’яснення Олени Шуляк

Українцям пояснили, чи заберуть приватні квартири для ВПО. Фото: Freepik

Після заяв про зміни у житловому законодавстві серед українців з’явилися побоювання, що житло можуть вилучати на користь переселенців. Олії у вогонь підливають заголовки про "велику інвентаризацію".

Але про втручання в особисте майно громадян не йдеться, заявила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Новини.LIVE.

"Якщо ви переїхали з маленькою дитиною за кордон, вашу квартиру чи будинок ніхто не буде чіпати. Це ваша власність", — підкреслила вона, додавши, що під прицілом ревізорів опиниться лише те, що й так належить державі або громадам.

Як працює новий механізм щодо житла для ВПО

Замість того, щоб шукати вільні метри у людей, уряд вирішив нарешті розібратися з власним "господарством". Виявляється, по всій країні розкидані тисячі квадратних метрів у гуртожитках, недобудовах та адміністративних будівлях, які роками стоять пусткою. Проблема в тому, що єдиної бази цього майна просто не існувало.

"В наших громадах є об’єкти, які розпорошені по всій країні і не внесені в єдину базу. Ніхто не знає, скільки квадратних метрів реально можна використати", — пояснює Шуляк.

Саме для цього і потрібна інвентаризація. Коли громади проведуть облік, вони зможуть передавати ці занедбані об'єкти благодійним фондам та організаціям буквально за копійки — 0,01 від орендної ставки. Ті, своєю чергою, за донорські кошти зроблять там ремонт і створять гідні умови для переселенців.

Таким чином приватну нерухомість українців ніхто чіпати не буде.

"Ми говоримо про власність держави та комунальну власність. Ніхто житло забирати не буде", — вкотре нагадала депутатка.

Держава шукатиме ресурси всередині своїх "засіків", щоб нарешті систематизувати хаос із комунальним майном і дати людям дах над головою, не порушуючи закон про власність.

Як повідомлялось, питання забезпечення ВПО дахом над головою досі є критичним для нашої країни. Щоб розширити житловий фонд, уряд вирішив передати для розселення людей державні приміщення та об’єкти, що перебувають під арештом в управлінні АРМА.

Також ми розповідали, що в Україні змінилися правила нарахування допомоги для переселенців на 2026 рік. Тепер частині ВПО необхідно знову подати заяву, щоб не втратити право на виплати для проживання.