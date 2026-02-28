Украинцы получат жилье под 3% — Гетманцев рассказал, кто станет первым

Даниил Гетманцев рассказал о новой жилищной программе. Фото: кадр из видео

Проблема с жильем в Украине стала настолько критичной, что привычные полумеры уже не спасают ситуацию. Власти же разрабатывают комплексную стратегию, призванную коренным образом обновить систему распределения жилья среди наиболее уязвимых слоев населения.

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE заявил о запуске масштабной жилищной инициативы для социально незащищенных граждан.

По его словам, проблема жилья остается критической как для переселенцев, так и для проживающих в сложных условиях еще до войны.

"Жилье является проблемой номер один для людей", — подчеркнул он.

По оценкам, еще до полномасштабного вторжения около миллиона семей нуждались в улучшении условий. После разрушений количество пострадавших домохозяйств достигло миллионов.

Как будет работать новая жилищная программа

Концепция предусматривает кредитование под 3% годовых сроком до 25 лет. Речь идет не о временных квартирах, а о полноценном жилье для постоянного проживания.

"Я не хочу употреблять понятие социального жилья. Это должно быть достойное жилье, которое ты хочешь приобрести и в котором хочешь жить", — объяснил Гетманцев.

План амбициозный — один миллион квартир для одного миллиона семей. Финансирование предполагает участие международных партнеров, банковского сектора и рынка капитала.

Кто первым получит жилье по новой программе

Приоритет получат военные, медики, учителя, внутренне перемещенные особы и многодетные семьи. Именно эти категории, по словам парламентария, имеют первостепенное право на участие.

Отдельный акцент сделан на роли общин. Успех будет зависеть от активности местных властей в выделении земли и сопровождении проектов.

"Эта программа должна сломать барьеры и не предполагает коррупционной составляющей", — подчеркнул Гетманцев, указывая на необходимость прозрачных процедур.

В перспективе инициатива может не только решить социальную проблему, но и оживить строительную отрасль, создать рабочие места и стимулировать возвращение украинцев из-за границы. Если механизм заработает без сбоев, рынок жилья получит новый импульс уже в ближайшие годы.

Как сообщалось, новый закон о жилищной реформе должен стать фундаментом модернизации городов, но его реализация уже вызывает немало споров. Главный камень преткновения — механизмы переселения и выселения, внедряемые властью ради масштабной перестройки жилищного фонда.

Также мы рассказывали, что новость о возможных изменениях в жилищном кодексе и старте масштабной инвентаризации изрядно испугала украинцев. Люди серьезно обеспокоены тем, что под предлогом проверок государство может начать изымать частную недвижимость для нужд ВПЛ.