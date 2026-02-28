Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Жилье для украинцев — Гетманцев рассказал детали новой программы

Жилье для украинцев — Гетманцев рассказал детали новой программы

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 11:22
Украинцы получат жилье под 3% — Гетманцев рассказал, кто станет первым
Даниил Гетманцев рассказал о новой жилищной программе. Фото: кадр из видео

Проблема с жильем в Украине стала настолько критичной, что привычные полумеры уже не спасают ситуацию. Власти же разрабатывают комплексную стратегию, призванную коренным образом обновить систему распределения жилья среди наиболее уязвимых слоев населения.

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE заявил о запуске масштабной жилищной инициативы для социально незащищенных граждан.

Реклама
Читайте также:

По его словам, проблема жилья остается критической как для переселенцев, так и для проживающих в сложных условиях еще до войны.

"Жилье является проблемой номер один для людей", — подчеркнул он.

По оценкам, еще до полномасштабного вторжения около миллиона семей нуждались в улучшении условий. После разрушений количество пострадавших домохозяйств достигло миллионов.

Как будет работать новая жилищная программа

Концепция предусматривает кредитование под 3% годовых сроком до 25 лет. Речь идет не о временных квартирах, а о полноценном жилье для постоянного проживания.

"Я не хочу употреблять понятие социального жилья. Это должно быть достойное жилье, которое ты хочешь приобрести и в котором хочешь жить", — объяснил Гетманцев.

План амбициозный — один миллион квартир для одного миллиона семей. Финансирование предполагает участие международных партнеров, банковского сектора и рынка капитала.

Кто первым получит жилье по новой программе

Приоритет получат военные, медики, учителя, внутренне перемещенные особы и многодетные семьи. Именно эти категории, по словам парламентария, имеют первостепенное право на участие.

Отдельный акцент сделан на роли общин. Успех будет зависеть от активности местных властей в выделении земли и сопровождении проектов.

"Эта программа должна сломать барьеры и не предполагает коррупционной составляющей", — подчеркнул Гетманцев, указывая на необходимость прозрачных процедур.

В перспективе инициатива может не только решить социальную проблему, но и оживить строительную отрасль, создать рабочие места и стимулировать возвращение украинцев из-за границы. Если механизм заработает без сбоев, рынок жилья получит новый импульс уже в ближайшие годы.

Как сообщалось, новый закон о жилищной реформе должен стать фундаментом модернизации городов, но его реализация уже вызывает немало споров. Главный камень преткновения — механизмы переселения и выселения, внедряемые властью ради масштабной перестройки жилищного фонда.

Также мы рассказывали, что новость о возможных изменениях в жилищном кодексе и старте масштабной инвентаризации изрядно испугала украинцев. Люди серьезно обеспокоены тем, что под предлогом проверок государство может начать изымать частную недвижимость для нужд ВПЛ.

ипотека Даниил Гетманцев жилье ВПЛ купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации