Нові правила оренди житла в ЄС — як змінять ринок нерухомості

Житлові будинки. Фото: Freepik

Європейська комісія готує масштабні зміни у сфері оренди житла. Її мета — подолати житлову кризу, яка зачепила більшість країн ЄС, та навести лад на ринку короткострокової оренди через сервіси на кшталт Airbnb чи Booking.com.

Як наголосив перший в історії комісар ЄС з питань житла Ден Йоргенсен в інтерв'ю The Guardian, настав час розглядати проблему доступного житла не як локальну, а як європейську. За його словами, мільйони громадян ЄС стикаються з тим, що не можуть дозволити собі орендувати житло у власних містах, а політики мають діяти швидко.

Реклама

Читайте також:

"Якщо ми як політики не поставимося до цього питання серйозно та не визнаємо, що це соціальна проблема, яка потребує дій, тоді… переможуть антиєвропейські популісти", — зазначив Йоргенсен.

Як короткострокова оренда впливає на житло в містах

За останні роки короткострокова оренда в Європі зросла до небачених масштабів. Квартири в історичних центрах дедалі частіше здають туристам, тоді як місцеві мешканці змушені шукати житло на околицях.

Єврокомісія бачить у цьому одну з причин підвищення цін на оренду. За даними Євростату, між 2010 і 2023 роками житло в ЄС подорожчало майже на 50%, а орендна плата — на понад 20%. В окремих країнах, як-от Естонія чи Литва, ці показники зросли більш ніж утричі.

Йоргенсен визнає: короткострокова оренда стала "величезною проблемою" для багатьох європейських міст. Тому Брюссель має намір запровадити нові правила, що врегулюють діяльність таких платформ і захистять право громадян на житло.

Що передбачає план ЄС з доступного житла

Йоргенсен розробляє перший в історії ЄС план доступного житла, який, за його словами, оприлюднять вже в грудні. Спочатку його публікацію планували на 2026 рік, але через "соціальну кризу" процес вирішили прискорити.

Майбутня ініціатива охопить сфери, де житлова політика має бути спільною європейською компетенцією. Передусім це короткострокова оренда, де нині немає єдиних правил. Брюссель прагне створити систему, яка забезпечить прозорість, контроль і справедливу конкуренцію між власниками житла.

Йоргенсен наголосив, що питання житла не можна залишати на розсуд лише національних урядів.

"Ми досі не змогли справитися з деякими ключовими елементами житлової кризи. Це має стати спільною європейською справою", — сказав він.

Як ЄС боротиметься зі спекуляціями на житлі

Одна з головних проблем, на думку комісара, — фінансіалізація житла. Коли житло розглядають не як соціальне благо, а як товар для інвестицій, ринок втрачає баланс.

"Коли житло стає товаром, чимось, що використовується для спекуляцій без урахування потреб суспільства, це створює серйозні проблеми", — підкреслив Йоргенсен.

Єврокомісія вивчає досвід держав-членів, які вже намагаються зменшити спекулятивний тиск. Серед можливих інструментів — вимоги до забудовників виділяти певний відсоток квартир під доступне житло, податкові пільги для орендодавців, а також державні субсидії.

Які заходи обговорюють у Брюсселі

Єврокомісія готує амбітні кроки, які можуть змінити підхід до житлової політики. Іспанія вже пропонує запровадити 100% податок на нерухомість, яку купують громадяни з країн поза ЄС, а частина депутатів Європарламенту виступає навіть за заборону таких покупок.

Паралельно Єврокомісія розглядає можливість послаблення правил державної допомоги, щоб уряди могли активніше підтримувати житлові компанії. Йдеться про спрощення доступу до грантів і пільг, що стимулюватимуть будівництво соціального житла.

На рівні Європарламенту також обговорюють створення спеціального фонду на 300 мільярдів євро, який фінансуватиме будівництво доступного житла та надаватиме пільгові позики державам.

Як житлова криза впливає на європейців

Згідно з даними Євростату, до 2023 року близько 9% населення ЄС витрачали понад 40% свого доходу на оренду або утримання житла. У Греції таких людей майже 30%, у Данії — 15%, у Німеччині — понад 13%.

Ці цифри свідчать, що житлова криза має системний характер і вимагає спільної відповіді. Саме тому ЄС готується зробити житло одним із пріоритетів своєї соціальної політики.

Йоргенсен упевнений: як і під час пандемії COVID-19, Європа має навчитися діяти разом.

"Так само, як під час кризи Covid, коли ми спільно закуповували вакцини, тепер нам потрібно спільно переглянути роль ЄС у питанні житла", — зазначив він.

Європейські лідери планують обговорити нові правила оренди на саміті вже найближчим часом. Очікується, що країни-члени зможуть висловити свої позиції та внести пропозиції до майбутньої стратегії.

Хоча підходи різнитимуться, головна мета лишається спільною — забезпечити людям можливість жити там, де вони працюють, а не витісняти їх через зростання вартості оренди.

"Ми говоримо про дуже великі цифри, але ці витрати необхідні, щоб залучити приватний капітал і створити нові можливості для європейців", — підсумував Йоргенсен.

Як повідомлялось, європейська нерухомість користується високим попитом, однак її придбання ускладнюється. Причинами є не лише зростання вартості житла, а й посилення податкового тиску.

Також ми розповідали, що на польському ринку нерухомості відбулася цікава зміна тенденцій. Після тривалого підйому цін, характерного для більшості великих міст, вартість житла помітно знизилася.