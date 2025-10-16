Новые правила аренды жилья в ЕС — как изменят рынок недвижимости

Жилые дома. Фото: Freepik

Европейская комиссия готовит масштабные изменения в сфере аренды жилья. Ее цель — преодолеть жилищный кризис, который затронул большинство стран ЕС, и навести порядок на рынке краткосрочной аренды через сервисы вроде Airbnb или Booking.com.

Как отметил первый в истории комиссар ЕС по вопросам жилья Дэн Йоргенсен в интервью The Guardian, пришло время рассматривать проблему доступного жилья не как локальную, а как европейскую. По его словам, миллионы граждан ЕС сталкиваются с тем, что не могут позволить себе арендовать жилье в собственных городах, а политики должны действовать быстро.

Реклама

Читайте также:

"Если мы, как политики, не отнесемся к этому вопросу серьезно и не признаем, что это социальная проблема, которая требует действий, тогда... победят антиевропейские популисты", — отметил Йоргенсен.

Как краткосрочная аренда влияет на жилье в городах

За последние годы краткосрочная аренда в Европе выросла до невиданных масштабов. Квартиры в исторических центрах все чаще сдают туристам, тогда как местные жители вынуждены искать жилье на окраинах.

Еврокомиссия видит в этом одну из причин повышения цен на аренду. По данным Евростата, между 2010 и 2023 годами жилье в ЕС подорожало почти на 50%, а арендная плата — более чем на 20%. В отдельных странах, таких как Эстония или Литва, эти показатели выросли более чем втрое.

Йоргенсен признает: краткосрочная аренда стала "огромной проблемой" для многих европейских городов. Поэтому Брюссель намерен ввести новые правила, которые урегулируют деятельность таких платформ и защитят право граждан на жилье.

Что предусматривает план ЕС по доступному жилью

Йоргенсен разрабатывает первый в истории ЕС план доступного жилья, который, по его словам, обнародуют уже в декабре. Сначала его публикацию планировали на 2026 год, но из-за "социального кризиса" процесс решили ускорить.

Будущая инициатива охватит сферы, где жилищная политика должна быть общей европейской компетенцией. Прежде всего это краткосрочная аренда, где сейчас нет единых правил. Брюссель стремится создать систему, которая обеспечит прозрачность, контроль и справедливую конкуренцию между владельцами жилья.

Йоргенсен подчеркнул, что вопрос жилья нельзя оставлять на усмотрение только национальных правительств.

"Мы до сих пор не смогли справиться с некоторыми ключевыми элементами жилищного кризиса. Это должно стать общим европейским делом", — сказал он.

Как ЕС будет бороться со спекуляциями на жилье

Одна из главных проблем, по мнению комиссара, — финансиализация жилья. Когда жилье рассматривают не как социальное благо, а как товар для инвестиций, рынок теряет баланс.

"Когда жилье становится товаром, чем-то, что используется для спекуляций без учета потребностей общества, это создает серьезные проблемы", — подчеркнул Йоргенсен.

Еврокомиссия изучает опыт государств-членов, которые уже пытаются уменьшить спекулятивное давление. Среди возможных инструментов — требования к застройщикам выделять определенный процент квартир под доступное жилье, налоговые льготы для арендодателей, а также государственные субсидии.

Какие меры обсуждают в Брюсселе

Еврокомиссия готовит амбициозные шаги, которые могут изменить подход к жилищной политике. Испания уже предлагает ввести 100% налог на недвижимость, которую покупают граждане из стран вне ЕС, а часть депутатов Европарламента выступает даже за запрет таких покупок.

Параллельно Еврокомиссия рассматривает возможность ослабления правил государственной помощи, чтобы правительства могли активнее поддерживать жилищные компании. Речь идет об упрощении доступа к грантам и льготам, которые будут стимулировать строительство социального жилья.

На уровне Европарламента также обсуждают создание специального фонда на 300 миллиардов евро, который будет финансировать строительство доступного жилья и предоставлять льготные займы государствам.

Как жилищный кризис влияет на европейцев

Согласно данным Евростата, к 2023 году около 9% населения ЕС тратили более 40% своего дохода на аренду или содержание жилья. В Греции таких людей почти 30%, в Дании — 15%, в Германии — более 13%.

Эти цифры свидетельствуют, что жилищный кризис имеет системный характер и требует общего ответа. Именно поэтому ЕС готовится сделать жилье одним из приоритетов своей социальной политики.

Йоргенсен уверен: как и во время пандемии COVID-19, Европа должна научиться действовать вместе.

"Так же, как во время кризиса Covid, когда мы совместно закупали вакцины, теперь нам нужно совместно пересмотреть роль ЕС в вопросе жилья", — отметил он.

Европейские лидеры планируют обсудить новые правила аренды на саммите уже в ближайшее время. Ожидается, что страны-члены смогут высказать свои позиции и внести предложения в будущую стратегию.

Хотя подходы будут отличаться, главная цель остается общей — обеспечить людям возможность жить там, где они работают, а не вытеснять их из-за роста стоимости аренды.

"Мы говорим об очень больших цифрах, но эти расходы необходимы, чтобы привлечь частный капитал и создать новые возможности для европейцев", — подытожил Йоргенсен.

Как сообщалось, европейская недвижимость пользуется высоким спросом, однако ее приобретение усложняется. Причинами являются не только рост стоимости жилья, но и усиление налогового давления.

Также мы рассказывали, что на польском рынке недвижимости произошло интересное изменение тенденций. После длительного подъема цен, характерного для большинства крупных городов, стоимость жилья заметно снизилась.