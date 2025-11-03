Нові правила оренди житла в Україні — що хочуть змінити в законодавстві

Люди серед коробок. Фото: Freepik

В Україні назріла необхідність кардинального оновлення житлової політики, що покликана вирішити низку багаторічних проблем: від зношеного житлового фонду до нескінченних черг на отримання квартир. У парламенті готують до другого читання документ, який не лише має на меті створити нову прозору модель забезпечення житлом, але й запровадити абсолютно новий для країни механізм — оренду з правом викупу.

Наразі урядовий законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики" готується до розгляду народними депутатами у другому читанні.

Ключова новація, яку має намір запровадити законопроєкт, — це новий вид оренди житла з подальшим викупом. Цей механізм буде поширюватися виключно на соціальне житло і дасть змогу українцям, які прожили в ньому певний термін, стати повноправними власниками орендованих квартир чи будинків.

Очікується, що для отримання такого права необхідно буде прожити у соціальному житлі не менше 10 років. Протягом цього часу щомісячні орендні платежі будуть фактично включатися у вартість житла. Після закінчення десятирічного терміну, орендар зможе викупити нерухомість та стати її власником.

Скільки коштуватиме викуп орендованого житла

Важливим аспектом, який пояснила голова профільного парламентського Комітету Олена Шуляк, є формування вартості викупу. Ціна нерухомості для орендаря буде не нижчою за вартість нового соціального житла, яке будується на заміну. Тобто мешканці старих будинків платитимуть за ціною новобудов.

Причина такого підходу лежить у фінансуванні нового будівництва. Кошти від викупу житла орендарями надходитимуть до спеціального фонду, з якого й фінансуватиметься будівництво нового соціального житла.

Таким чином, українці, викуповуючи житло для себе, одночасно інвестуватимуть у будівництво нового житла для інших, створюючи циклічну та самодостатню модель.

Хто отримає право на соціальне житло

Законопроєкт передбачає створення Фонду соціального житла — як державного, так і муніципального. Житло з цього Фонду надаватиметься тимчасово у кількох формах:

Соціальна оренда: витрати на оплату якої не перевищуватимуть 25-30% сукупного доходу родини. Службове житло.

Поповнюватися цей Фонд буде за рахунок будівель, що вже перебувають на балансі громад та держави, зокрема і довгобудів.

"Кошти від викупу орендарями житла йтимуть до спеціального фонду, з якого здійснюватиметься будівництво нового соціального житла. Тобто купуючи вже готове житло для себе, українці фінансуватимуть його будівництво для інших", — наголосила Шуляк.

Коли очікувати ухвалення закону

Очікується, що законопроєкт №12377 може бути ухвалений Верховною Радою вже восени. Ця вимога є однією з умов, які Європейський Союз висунув Україні в межах програми Ukraine Facility.

Голова профільного Комітету наголосила на важливості ухвалення цього документа.

"Ба більше, саме за виконання цього індикатора програми Україна отримає 400 млн євро. 200 млн євро кредитних і стільки ж грантових", — додала Шуляк.

Закон має на меті не просто змінити підхід до оренди, а створити нову філософію житлової політики, у якій оренда стане не тимчасовим рішенням, а реальною сходинкою до власного житла.

