Новые правила аренды жилья в Украине — что хотят изменить в законодательстве

Люди среди коробок. Фото: Freepik

В Украине назрела необходимость кардинального обновления жилищной политики, призванной решить ряд многолетних проблем: от изношенного жилищного фонда до бесконечных очередей на получение квартир. В парламенте готовят ко второму чтению документ, который не только имеет целью создать новую прозрачную модель обеспечения жильем, но и ввести абсолютно новый для страны механизм — аренду с правом выкупа.

Сейчас правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики" готовится к рассмотрению народными депутатами во втором чтении.

Ключевая новация, которую намерен ввести законопроект, — это новый вид аренды жилья с последующим выкупом. Этот механизм будет распространяться исключительно на социальное жилье и позволит украинцам, которые прожили в нем определенный срок, стать полноправными владельцами арендованных квартир или домов.

Ожидается, что для получения такого права необходимо будет прожить в социальном жилье не менее 10 лет. В течение этого времени ежемесячные арендные платежи будут фактически включаться в стоимость жилья. По истечению десятилетнего срока, арендатор сможет выкупить недвижимость и стать ее владельцем.

Сколько будет стоить выкуп арендованного жилья

Важным аспектом, который объяснила председатель профильного парламентского Комитета Елена Шуляк, является формирование стоимости выкупа. Цена недвижимости для арендатора будет не ниже стоимости нового социального жилья, которое строится на замену. То есть жители старых домов будут платить по цене новостроек.

Причина такого подхода лежит в финансировании нового строительства. Средства от выкупа жилья арендаторами будут поступать в специальный фонд, из которого и будет финансироваться строительство нового социального жилья.

Таким образом, украинцы, выкупая жилье для себя, одновременно будут инвестировать в строительство нового жилья для других, создавая циклическую и самодостаточную модель.

Кто получит право на социальное жилье

Законопроект предусматривает создание Фонда социального жилья — как государственного, так и муниципального. Жилье из этого Фонда будет предоставляться временно в нескольких формах:

Социальная аренда: расходы на оплату которой не будут превышать 25-30% совокупного дохода семьи. Служебное жилье.

Пополняться этот Фонд будет за счет зданий, которые уже находятся на балансе общин и государства, в том числе и долгостроев.

"Средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других", — отметила Шуляк.

Когда ожидать принятия закона

Ожидается, что законопроект №12377 может быть принят Верховной Радой уже осенью. Это требование является одним из условий, которые Европейский Союз выдвинул Украине в рамках программы Ukraine Facility.

Председатель профильного Комитета подчеркнула важность принятия этого документа.

"Более того, именно за выполнение этого индикатора программы Украина получит 400 млн евро. 200 млн евро кредитных и столько же грантовых", — добавила Шуляк.

Закон ставит целью не просто изменить подход к аренде, а создать новую философию жилищной политики, в которой аренда станет не временным решением, а реальной ступенькой к собственному жилью.

