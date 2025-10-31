В Украине изменили правила оплаты земли при продаже недвижимости — что нужно знать

Люди в поле. Фото: Freepik

В Украине с 1 октября 2025 года начали действовать обновленные правила уплаты за землю в случае покупки или продажи дома. Теперь процесс стал проще и прозрачнее — без путаницы между старым и новым владельцами.

Такие изменения внесены Законом № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, сообщает Государственная налоговая служба.

Как теперь передается право уплаты за землю

Когда меняется собственник недвижимости, обязанность уплачивать земельный налог переходит к новому владельцу автоматически. Если предыдущий владелец уже уплатил средства заранее, эта сумма может быть зачислена в счет будущих платежей нового пользователя участка.

Чтобы это стало возможным, новый владелец должен компенсировать предыдущему плательщику уже уплаченную сумму. Основанием для такой компенсации будет официальное заключение контролирующего органа.

Как работает автоматический переход прав

Согласно статье 120 Земельного кодекса Украины:

если человек покупает дом или сооружение, право собственности на землю под ним переходит к нему автоматически;

если участок находится в аренде, право пользования также переходит к новому владельцу.

"Важно, что право собственности или пользования возникает только после государственной регистрации. Именно с этой даты новый владелец должен начинать платить налог на землю", — отметили в налоговой.

Когда начинать платить за землю после покупки дома

Новые правила предусматривают четкую границу ответственности. Если продажа и регистрация состоялись в середине месяца, уплату за этот период стороны могут разделить между собой по договоренности. Все расчеты проводятся на основе официальных данных налоговой.

В ГНС подчеркнули, что теперь избежать двойной уплаты стало намного проще — система учитывает уплаченные ранее суммы и позволяет их корректно пересчитать.

Что дают изменения владельцам недвижимости

Цель нововведений — устранить путаницу, которая возникала при купле-продаже домов. Раньше часто случалось, что налог платили и продавец, и покупатель, а вернуть лишнее было сложно.

Теперь система:

упрощает учет земельных платежей;

защищает права покупателей и продавцов;

уменьшает риски двойной уплаты;

повышает прозрачность расчетов с бюджетом.

Налоговики подчеркнули, что введенные изменения — часть масштабной цифровизации налоговых процессов. В будущем подобные автоматические механизмы планируют распространить на аренду земли и коммунальные услуги при смене собственника. Это позволит сделать сделки с недвижимостью еще более удобными и безопасными.

Как сообщалось, платить земельный налог — обязанность всех землевладельцев и постоянных землепользователей. Однако государство предусмотрело льготы, освобождая от этого налога отдельные категории граждан, такие как: лиц с инвалидностью, многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов войны и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также мы рассказывали, что земельный участок является важной составляющей экосистемы, находящейся под охраной закона. Любое небрежное отношение или действия арендатора, вызывающие вред земле, влекут за собой существенные последствия, включая финансовые штрафы, судебные иски или даже уголовную ответственность.