Податок на землю — чи є пільги для осіб з інвалідністю 3 групи у 2025 році

Жіна рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Усі власники землі або постійні землекористувачі зобов’язані сплачувати земельний податок. Але держава встановила пільги для окремих категорій громадян.

Звільнення від сплати земельного податку застосовується до певних категорій, зокрема людей з інвалідністю, багатодітних батьків, пенсіонерів, ветеранів війни та постраждалих від Чорнобильської катастрофи, пояснює юристка Лариса Кісь.

Крім того, тимчасово від податку звільнені власники земель на окупованих територіях. Також, за словами Кісь, не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання через небезпеку забруднення вибухонебезпечними предметами, якщо місцева влада ухвалила відповідні рішення про пільги.

Чи платять люди з інвалідністю 3 групи земельний податок

Згідно з пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, від сплати земельного податку звільняються:

люди з інвалідністю першої та другої групи;

багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

пенсіонери за віком;

ветерани війни;

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тобто люди з інвалідністю 3 групи до цього переліку не входять і, відповідно, повинні сплачувати земельний податок.

"Пільги для осіб із інвалідністю третьої групи не передбачені Податковим кодексом", — уточнює юристка.

Які земельні ділянки не оподатковуються

Податкові пільги залежать не лише від статусу власника, а й від типу та розміру земельної ділянки. Закон визначає граничні норми, в межах яких податок не стягується:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для будівництва житлового будинку:

у селах — до 0,25 га, у селищах — до 0,15 га, у містах — до 0,10 га;

для садівництва — до 0,12 га;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для гаража — до 0,01 га.

Також від податку звільняються власники земель, переданих в оренду платникам єдиного податку четвертої групи, на час дії цієї системи оподаткування.

За словами Кісь, питання соціальної підтримки людей з інвалідністю потребує оновлення під сучасні реалії, але наразі Податковий кодекс залишається незмінним.

Поки що українці з інвалідністю третьої групи залишаються у загальній категорії платників земельного податку, але мають право звертатися до місцевої влади для отримання індивідуальних пільг, якщо громада ухвалила відповідні рішення. Адже право на землю — це не лише обов’язок, а й можливість відстояти своє законне звільнення від податків.

