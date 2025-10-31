Оренда землі — яку відповідальність несе наймач за псування ділянки у 2025 році

Люди у полі. Фото: Freepik

Земельна ділянка — це не просто актив, а частина екосистеми, яку держава охороняє законом. Тому будь-які дії орендаря, що шкодять землі, можуть обернутися фінансовими втратами, судовими спорами та навіть кримінальними покараннями.

Як наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України", оренда ділянки — це партнерство, де наймач зобов'язаний берегти майно, як своє.

Що таке псування земельної ділянки

Псування землі — це будь-яке порушення її природного стану, через яке вона втрачає родючість або стає непридатною для використання. Найпоширеніші дії, що визнаються шкодою:

надмірне використання добрив і хімікатів, що знижує родючість;

забруднення шкідливими речовинами чи відходами;

самовільне зняття верхнього родючого шару ґрунту;

зміна меж або цільового призначення ділянки;

складування сміття, будматеріалів чи техніки без дозволу власника.

"Такі порушення фіксуються контролюючими органами, а також можуть бути доведені власником землі у суді за допомогою фото, актів огляду та висновків агрохімічних експертів", — зазначають юристи.

Яку відповідальність несе орендар за псування землі

Законодавство України передбачає кілька видів відповідальності для орендаря, який пошкодив земельну ділянку.

Відшкодування збитків власнику

Згідно зі статтями 211 та 156 Земельного кодексу України, орендар повинен компенсувати заподіяну шкоду — відновити родючість ґрунту або виплатити грошове відшкодування.

Дострокове розірвання договору

Якщо орендар порушує умови раціонального використання землі, власник має право ініціювати розірвання договору відповідно до статті 31 Закону "Про оренду землі". Це відбувається у судовому порядку, і судова практика часто стає на бік власників.

Адміністративна або кримінальна відповідальність

За статтею 53-3 Кодексу про адміністративні правопорушення накладаються штрафи:

для громадян — від 340 до 850 грн;

для посадових осіб — від 850 до 1 700 грн.

Якщо псування землі спричинило деградацію ґрунтів чи інші тяжкі наслідки, може наставати кримінальна відповідальність за статтею 239 Кримінального кодексу — із можливим позбавленням волі.

Як власнику захистити свої права на землю

Щоб уникнути втрати родючості або псування ділянки, юристи радять власнику діяти на випередження:

регулярно перевіряти стан землі під час оренди;

складати акти обстеження, робити фотофіксацію;

залучати агрохімічну лабораторію для офіційних висновків;

у разі виявлення шкоди — звертатися до суду для відшкодування збитків або дострокового розірвання договору.

Як повідомлялось, український ринок землі демонструє стабільне зростання, підтверджуючи довгостроковий тренд, що триває з 2021 року. У жовтні середня вартість земельних паїв зросла після літнього зниження, хоча регіональна динаміка цін залишається різною.

Також ми розповідали, що відкриття ринку сільськогосподарських земель понад чотири роки тому, хоч і обіцяло економічну свободу, на жаль, перетворилося на сприятливе середовище для нових шахрайських схем. Навіть із розширенням лімітів володіння та впровадженням державного контролю, кількість випадків афер із землею невпинно зростає.