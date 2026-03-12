Дизайн інтер'єру — які несподівані відтінки обрала Дакота Джонсон для спальні (фото)

Несподівані відтінки у спальні Дакоти Джонсон. Фото: Architectural Digest. Колаж: Новини.LIVE

Ще кілька років тому бежевий колір вважався символом розкішного інтер’єру. Ним фарбували стіни, обирали меблі та текстиль. Проте дизайнери поступово відходять від так званої "тихої розкоші" і повертаються до більш глибоких та емоційних відтінків.

Хороший приклад цього тренду — спальня акторки Дакоти Джонсон у її будинку в Лос-Анджелесі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens. Інтер’єр створили дизайнери Луїза Пірс та Емілі Ворд, які поєднали атмосферу середини ХХ століття з теплими, насиченими кольорами.

Бордовий колір в інтер'єрі

У центрі кімнати — бордові та винні відтінки, темне дерево і текстури, що створюють камерну та затишну атмосферу.

Дизайнери кажуть, що бордовий став одним із головних кольорів інтер’єру 2026 року. Він куди виразніший за нейтральну базу, але при цьому не виглядає агресивно. Дизайнерка Ліза О’Генлон дає таку пораду щодо роботи з цим кольором.

"Можна додати бордовий через оксамитові подушки, виразні штори або аксесуари темно-червоного кольору. Головне — врівноважити його теплими нейтральними відтінками, щоб інтер’єр залишався елегантним", — каже експертка.

У випадку з Дакотою, цей колір "зшиває" простір через текстиль та килими, створюючи ту саму камерну атмосферу, якої так бракує у великих світлих кімнатах.

Магія темного дерева та вінтажу

Ще один важливий елемент, що повертає нас до традиційного поняття дому — це темні дерев'яні поверхні. Вони дають відчуття стабільності.

"Поєднання насиченого горіхового дерева з червоними або рожевими відтінками створює інтер’єр, який виглядає одночасно елегантно і грайливо", — влучно підмічає експертка Шеллі Кокрейн.

У спальні акторки ми бачимо класичну естетику mid-century: різьблені меблі, латунь, вінтажні рами та тепле світло декоративних світильників. Це не просто "модне рішення" з каталогу — це інтер’єр з історією.

Спальня Дакоти Джонсон. Фото: pierceandward/Instagram

Саме такий мікс бордового, горіха та антикварних дрібниць стає головним орієнтиром 2026 року для тих, хто шукає вдома не просто естетику, а справжній притулок від зовнішнього світу.

Як повідомлялось, спальня Дрю Беррімор — це зразок витонченої стриманості з її нейтральною палітрою, багатошаровим текстилем та лаконічними лініями, що ніколи не виходять з моди. Проте справжнім магнітом для дизайнерів у цьому спокійному інтер'єрі став пуф, вдало розміщений біля підніжжя ліжка.

Також ми розповідали, що використання нашарованих принтів — чудовий прийом для створення об’ємного інтер’єру, проте в рустикальному стилі з цим легко переборщити, перетворивши затишок на хаос. Спальня Аманди Сейфрід пропонує вдалу альтернативу, де складні візерунки не перевантажують простір.