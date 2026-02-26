Дизайн інтер'єру — Дрю Беррімор показала деталь, що змінила спальню (фото)

Дрю Беррімор обрала річ, яка перетворила простір. Фото: Reuters

Спальня Дрю Беррімор виглядає стримано й позачасово: м’які нейтральні відтінки, багатошаровий текстиль, прості форми. Але увагу дизайнерів привернула одна деталь — пуф у ногах ліжка.

Саме він, за словами фахівців, додає простору завершеності та підтримує правильний рух енергії, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Значення пуфу у спальні

Експерти наголошують, що спальня — це місце відновлення, тому розташування меблів тут має особливе значення. Продумана композиція працює не гірше за дорогий декор.

Пуф у ногах ліжка створює додаткову точку опори й водночас візуально "заземлює" інтер’єр. Він додає глибини та допомагає зонувати простір без перевантаження.

"Невеликий пуф у правильному місці балансує пропорції кімнати і робить спальню більш гармонійною", — пояснює дизайнер інтер’єру Олена Кравець.

Спальня Дрю Беррімор. Фото: drewbarrymore/Instagram

Крім естетики, це ще й практичне рішення — місце, куди можна сісти або покласти плед, не створюючи безладу.

Як розташувати ліжко у спальні правильно

Принципи фен-шуй радять ставити ліжко так, щоб воно не стояло навпроти дверей і щоб до нього був доступ з обох боків. Це забезпечує відчуття контролю та спокою.

"Баланс і вільний рух навколо ліжка сприяють якісному сну та зменшують відчуття напруги", — зазначає засновник бренду постільної білизни Woolroom Кріс Таттерсолл.

Також важливо уникати захаращення. Дослідження підтверджують, що безлад у спальні пов’язаний із тривожністю та гіршою якістю відпочинку.

Затишна спальня без ремонту

Щоб освіжити спальню, не обов’язково планувати масштабні зміни. Достатньо додати текстиль шарами, звільнити поверхні від зайвого та продумати одну акцентну деталь.

Приклад Дрю Беррімор показує: інколи саме невеликий пуф у правильному місці здатен змінити атмосферу й зробити простір по-справжньому спокійним. Це рішення, яке працюватиме і в майбутньому, адже гармонія ніколи не виходить з моди.

