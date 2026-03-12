Спальня Дакоты Джонсон — какие цвета сделали ее трендом 2026 года (фото)

Неожиданные оттенки в спальне Дакоты Джонсон. Фото: Architectural Digest. Коллаж: Новини.LIVE

Раньше бежевая палитра была главным признаком дорогостоящего ремонта, поэтому ее использовали буквально повсюду — от отделки стен до обивки диванов. Сегодня же дизайнеры все чаще заменяют сдержанную "тихую роскошь" более насыщенными и характерными цветами, придающими пространству эмоциональной глубины.

Хороший пример этого тренда — спальня актрисы Дакоты Джонсон в ее доме в Лос-Анджелесе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Интерьер создали дизайнеры Луиза Пирс и Эмили Уорд, которые соединили атмосферу середины ХХ века с теплыми, насыщенными цветами.

Реклама

Читайте также:

Бордовый цвет в интерьере

В центре комнаты — бордовые и винные оттенки, темное дерево и текстуры, создающие камерную и уютную атмосферу.

Дизайнеры говорят, что бордовый стал одним из главных цветов интерьера 2026 года. Он куда выразительнее нейтральной базы, но при этом не выглядит агрессивно. Дизайнер Лиза О'Генлон дает такой совет по работе с этим цветом.

"Можно добавить бордовый через бархатные подушки, выразительные шторы или аксессуары темно-красного цвета. Главное — уравновесить его теплыми нейтральными оттенками, чтобы интерьер оставался элегантным", — говорит эксперт.

В случае с Дакотой, этот цвет "сшивает" пространство через текстиль и ковры, создавая ту самую камерную атмосферу, которой так не хватает в больших светлых комнатах.

Магия темного дерева и винтажа

Еще один важный элемент, возвращающий нас к традиционному понятию дома — это темные деревянные поверхности. Они дают ощущение стабильности.

"Сочетание насыщенного орехового дерева с красными или розовыми оттенками создает интерьер, который выглядит одновременно элегантно и игриво", — метко подмечает эксперт Шелли Кокрейн.

В спальне актрисы мы видим классическую эстетику mid-century: резная мебель, латунь, винтажные рамы и теплый свет декоративных светильников. Это не просто "модное решение" из каталога — это интерьер с историей.

Спальня Дакоты Джонсон. Фото: pierceandward/Instagram

Именно такой микс бордового, ореха и антикварных мелочей становится главным ориентиром 2026 года для тех, кто ищет дома не просто эстетику, а настоящее убежище от внешнего мира.

Как сообщалось, спальня Дрю Бэрримор — это образец изящной сдержанности с ее нейтральной палитрой, многослойным текстилем и лаконичными линиями, которые никогда не выходят из моды. Однако настоящим магнитом для дизайнеров в этом спокойном интерьере стал пуф, удачно размещенный у подножия кровати.

Также мы рассказывали, что использование наслоенных принтов — отличный прием для создания объемного интерьера, однако в рустикальном стиле с этим легко переборщить, превратив уют в хаос. Спальня Аманды Сейфрид предлагает удачную альтернативу, где сложные узоры не перегружают пространство.