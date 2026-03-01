Дизайн інтер'єру — Аманди Сейфрід показала, як поєднати принти і рустик без кітчу (фото)

Аманда Сейфрід показала як поєднати затишок і класику. Фото: Reuters

Багатошарові принти часто вважають безпрограшним способом додати інтер’єру глибини. Але в рустикальному просторі легко перейти межу і отримати перевантажений вигляд. Спальня Аманда Сейфрід демонструє інший підхід.

Тут багато візерунків, проте кімната виглядає стримано й продумано, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Як поєднати принти в маленькій спальні

Основою стала світла біла палітра, що візуально розширює простір під похилими балками. На цьому тлі виділяються два ключові кольори — глибокий синій і теплий жовтий. Квітковий килим задає настрій і "заземлює" кімнату, а гірчичний пуф стає акцентом.

На ліжку поєдналися різні стилі. Покривало з легким вінтажним характером контрастує з яскравою сучасною подушкою. Візерунки різні за масштабом, тому не конкурують між собою. Саме ця різниця створює ритм і не дає простору виглядати строкатим.

Рустикальний інтер’єр з елегантним настроєм

Дерев’яне узголів’я, тумби та декоративні лампи підкреслюють рустикальний характер.

Водночас біла обшивка стін і симетрія розташування меблів додають легкості. Натуральні текстури — тканинні абажури, скляний підвіс — пом’якшують активність принтів.

Спальня Аманда Сейфрід. Фото: farrowandball/Instagram

"Це урок того, як оформити невелику спальню так, щоб вона була і елегантною, і затишною. Білі стіни та симетрія створюють відчуття простору, а шари текстур і мікс принтів надають кімнаті характеру", — каже Хебе Хаттон, керівник відділу інтер’єрів у Homes & Gardens.

У результаті спальня виглядає спокійною, хоча наповнена деталями. Кожен візерунок тут працює не для ефектності, а для балансу. І саме ця стримана впевненість робить простір по-справжньому вишуканим.

Як повідомлялось, дизайн спальні Дрю Беррімор підкуповує своєю простотою та м’якими тонами, які ніколи не виходять з моди. Втім, родзинкою стриманого простору виявилася лише одна деталь — пуф, на який одразу звернули увагу професіонали.

Також ми розповідали, що часи стерильних білих кухонь, що більше схожі на лабораторії, нарешті відходять у минуле. Акторка Кірстен Данст разом із дизайнеркою Джейн Голлворт зробили ставку на драматичну глибину, поєднавши насичені вишневі фасади з темною коричневою плиткою та прохолодним мармуром. Цей інтер'єр наочно доводить, що справжній затишок і розкіш народжуються саме в складних, характерних відтінках.