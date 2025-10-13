Почему дорожают новостройки в Украине — как выросла себестоимость в 2025 году

Новостройки снова подорожали — в чем причина и чего ждать
Строительство жилья в Украине в 2025 году стало значительно дороже. Девелоперы фиксируют рост себестоимости от 10 до 25% в зависимости от класса объекта. Основная причина — не один фактор, а сочетание нескольких вызовов: подорожание материалов, рост расходов на логистику и повышение зарплат в строительной отрасли.
Себестоимость строительства в 2025 году продолжает расти, и это уже стало системным явлением", — сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в City One Development.
По словам девелоперов, рынок адаптировался к кризисам, но теперь сталкивается с более сложными внутренними вызовами.
Как выросли цены на строительные материалы
С начала года стоимость большинства строительных материалов поднялась на 10%. Бетон прибавил 6%, металл — более 2%, цемент — более 10%, а штукатурка и кирпич — 13% и 9% соответственно.
Больше всего подорожали следующие материалы:
- бетонные смеси — +6%;
- цемент — более +10%;
- штукатурка — более +13%;
- кирпич — +9%;
- утеплитель и железобетонные изделия — до +25%.
"Фаза резкого ценового скачка уже прошла, сейчас видим постепенную коррекцию", — сообщили в City One Development.
В то же время, с довоенным периодом цены все еще не сравнить: в 2024 году бетон подорожал почти на 50%, металл — на 21%.
Что подорожало больше всего в строительстве жилья
Строительно-монтажные работы с начала года выросли в цене на 15-25%. Больше всего подорожали инженерные системы, арматура, утеплители и бетонные смеси.
"Подорожание бетонных смесей, арматуры и инженерных решений — это результат сломанных цепей, а не только инфляции", — говорит директор по строительству DIM Владимир Жигман.
Он объясняет, что логистика стала дороже и продолжительнее — время поставки материалов выросло в полтора-два раза. Увеличение доли импортных материалов только усиливает этот эффект — если в 2021 году импорт составлял 14%, то сейчас уже около 30%.
Основные причины подорожания работ:
- рост стоимости импортных материалов;
- дефицит кадров на рынке;
- увеличение энергозатрат;
- подорожание доставки и горючего.
Как рост затрат повлиял на рынок новостроек
Рост себестоимости уже сказался на цене квадратного метра.
"Себестоимость квадратного метра в Киеве и Львове в 2025 году выросла на 25% по сравнению с 2021 годом", — сообщили в компании "РИЕЛ".
Для застройщиков это означает необходимость привлекать больше ресурсов, а для покупателей — постепенный рост цен на квартиры.
Наибольший рост цен наблюдается:
- в комфорт-классе — +10-15%;
- в бизнес-классе — до +20%;
- в премиум-сегменте — стабильно, но без снижения.
Эксперты прогнозируют, что до конца года цены могут подняться еще на 5-10%, особенно в крупных городах.
Как изменения зарплат и логистики влияют на себестоимость
Повышение заработных плат в строительной сфере также играет важную роль. По словам директора компании "Два Академика" Максима Одинцова, с начала 2025 года зарплаты выросли на 5-7%, а по сравнению с 2024 годом — на 15-18%.
"Подорожало все: материалы, логистика, эксплуатация техники", — подчеркнул он.
К этому добавляются растущие расходы на топливо, коммуникации, страхование и инженерные решения. Цепи поставок остаются хрупкими, а любое нарушение влияет на конечную стоимость квадратного метра.
Чего ждать застройщикам и покупателям в 2026 году
Эксперты сходятся во мнении, что стабилизация рынка произойдет не раньше 2026 года. Девелоперы адаптируются, оптимизируют расходы и ищут новых поставщиков, но сдержать цены будет трудно.
"Рынок уже прошел фазу шока, но не вернется к старым ценам", — отмечает аналитик одного из девелоперов.
Постепенное подорожание останется трендом, особенно если курс гривны останется нестабильным.
Для покупателей это означает, что инвестировать в жилье сейчас выгоднее, чем ждать: цена квадратного метра, скорее всего, будет только расти.
Как сообщалось, на начало октября 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева отражает обновленную динамику спроса и предложения. Стоимость жилья существенно отличается по классам: экономкласс стоит 40 000 грн за кв. м, комфорт — 47 000 грн, а бизнес-класс достигает 72 000 грн.
Также мы рассказывали, что война в Украине в корне переосмыслила подходы к строительству, превратив зеленые технологии из модного тренда в критическую необходимость. Энергоэффективность, которая раньше воспринималась как роскошь, теперь является фундаментальной основой для создания устойчивых объектов, которые могут функционировать даже при условии повреждения инфраструктуры.
