Продаж нерухомості за сертифікатом — як це працює в 2025 році

Продаж житла за сертифікатом — що треба знати про таку угоду
Продаж квартир за сертифікатом став одним із найактуальніших способів реалізації нерухомості в Україні. Після масштабних руйнувань житла через обстріли РФ держава розпочала програму компенсацій для громадян, які втратили домівки. Власники квартир тепер можуть продати своє майно покупцям, що розраховуються не готівкою, а сертифікатом.
Як зазначає рієлторка Людмила Должанська, продавати нерухомість за сертифікатом — це безпечно, перевірено і зовсім не страшно.
Як відбувається продаж житла за сертифікатом
Схема виглядає просто й офіційно:
- Покупець оплачує купівлю державним сертифікатом.
- Після реєстрації угоди держава переказує кошти продавцю через уповноважений банк (найчастіше це Ощадбанк).
- Гроші надходять у гривні безготівково на банківський рахунок продавця.
- Термін зарахування — від одного до п’яти робочих днів.
Держава бере на себе всю відповідальність за виплату коштів, тому ризиків для продавця немає. Це не "допомога" чи "знижка", а повноцінна виплата за продаж житла.
Як отримати та використати кошти
Після зарахування грошей на рахунок продавець може діяти на власний розсуд. Система працює прозоро, а операції — офіційно через банк.
Можливі варіанти:
- Зняти готівку. До 100 000 грн на день у касі банку. Якщо сума більша — зняття частинами.
- Купити валюту. Офіційно через банк за ринковим курсом і переказати на валютний рахунок.
- Відкрити депозит. Якщо продавець не планує витрачати кошти одразу, банк може запропонувати вигідний відсоток у гривні або валюті.
- Зберігати на рахунку. Гроші залишаються у вашому розпорядженні без обмежень.
Як пояснює Должанська, усе відбувається за стандартними банківськими правилами — жодних прихованих умов чи пасток.
Чому продаж житла за сертифікатом безпечний
Система побудована на державних гарантіях. Кошти надходять не від покупця особисто, а від державного фонду. Це виключає будь-які ризики шахрайства чи затримки.
Усі процеси — від реєстрації угоди до надходження грошей — чітко контролюються державою і банком.
"Такі угоди відпрацьовані до дрібниць, проходять точно, як годинник", — підкреслює рієлторка.
На практиці вже проведено сотні успішних операцій, і всі продавці отримали свої кошти в повному обсязі.
Як уникнути помилок під час продажу
Перед підписанням угоди важливо перевірити кілька моментів:
- чи має покупець чинний сертифікат і чи внесений він у державний реєстр;
- чи правильно оформлені документи на квартиру;
- чи вказаний саме уповноважений банк для переказу коштів.
Должанська радить не намагатися пришвидшити процес і не погоджуватись на "спрощені" варіанти поза банком чи нотаріусом. Лише офіційна процедура гарантує безпечний результат.
Для продавців житла сертифікати — це не ризик, а можливість. Покупці з державними компенсаціями часто мають чіткий термін використання коштів, тому швидше ухвалюють рішення про купівлю. Продавець отримує реальні гроші, захищені державою, а покупець — шанс повернути собі дім.
"Іноді саме такий покупець — найкращий і найшвидший", — наголошує рієлторка.
Як повідомлялось, щоб успішно та вигідно продати квартиру чи будинок, потрібно комплексно підготуватися. Успіх залежить від трьох основних аспектів: ідеальний стан документів, привабливий зовнішній вигляд житла та ефективна комунікація з потенційними покупцями.
Також Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення для власників житла у пам'ятках архітектури, дозволивши їм використовувати сертифікати програми "єВідновлення". Це означає, що відтепер кошти з цієї програми можна офіційно спрямовувати на ремонт квартир та будинків, які розташовані у будівлях зі статусом культурної спадщини.
