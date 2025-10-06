Продаж нерухомості за сертифікатом — як це працює в 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Продаж квартир за сертифікатом став одним із найактуальніших способів реалізації нерухомості в Україні. Після масштабних руйнувань житла через обстріли РФ держава розпочала програму компенсацій для громадян, які втратили домівки. Власники квартир тепер можуть продати своє майно покупцям, що розраховуються не готівкою, а сертифікатом.

Як зазначає рієлторка Людмила Должанська, продавати нерухомість за сертифікатом — це безпечно, перевірено і зовсім не страшно.

Реклама

Читайте також:

Як відбувається продаж житла за сертифікатом

Схема виглядає просто й офіційно:

Покупець оплачує купівлю державним сертифікатом. Після реєстрації угоди держава переказує кошти продавцю через уповноважений банк (найчастіше це Ощадбанк). Гроші надходять у гривні безготівково на банківський рахунок продавця. Термін зарахування — від одного до п’яти робочих днів.

Держава бере на себе всю відповідальність за виплату коштів, тому ризиків для продавця немає. Це не "допомога" чи "знижка", а повноцінна виплата за продаж житла.

Як отримати та використати кошти

Після зарахування грошей на рахунок продавець може діяти на власний розсуд. Система працює прозоро, а операції — офіційно через банк.

Можливі варіанти:

Зняти готівку. До 100 000 грн на день у касі банку. Якщо сума більша — зняття частинами. Купити валюту. Офіційно через банк за ринковим курсом і переказати на валютний рахунок. Відкрити депозит. Якщо продавець не планує витрачати кошти одразу, банк може запропонувати вигідний відсоток у гривні або валюті. Зберігати на рахунку. Гроші залишаються у вашому розпорядженні без обмежень.

Як пояснює Должанська, усе відбувається за стандартними банківськими правилами — жодних прихованих умов чи пасток.

Чому продаж житла за сертифікатом безпечний

Система побудована на державних гарантіях. Кошти надходять не від покупця особисто, а від державного фонду. Це виключає будь-які ризики шахрайства чи затримки.

Усі процеси — від реєстрації угоди до надходження грошей — чітко контролюються державою і банком.

"Такі угоди відпрацьовані до дрібниць, проходять точно, як годинник", — підкреслює рієлторка.

На практиці вже проведено сотні успішних операцій, і всі продавці отримали свої кошти в повному обсязі.

Як уникнути помилок під час продажу

Перед підписанням угоди важливо перевірити кілька моментів:

чи має покупець чинний сертифікат і чи внесений він у державний реєстр;

чи правильно оформлені документи на квартиру;

чи вказаний саме уповноважений банк для переказу коштів.

Должанська радить не намагатися пришвидшити процес і не погоджуватись на "спрощені" варіанти поза банком чи нотаріусом. Лише офіційна процедура гарантує безпечний результат.

Для продавців житла сертифікати — це не ризик, а можливість. Покупці з державними компенсаціями часто мають чіткий термін використання коштів, тому швидше ухвалюють рішення про купівлю. Продавець отримує реальні гроші, захищені державою, а покупець — шанс повернути собі дім.

"Іноді саме такий покупець — найкращий і найшвидший", — наголошує рієлторка.

Як повідомлялось, щоб успішно та вигідно продати квартиру чи будинок, потрібно комплексно підготуватися. Успіх залежить від трьох основних аспектів: ідеальний стан документів, привабливий зовнішній вигляд житла та ефективна комунікація з потенційними покупцями.

Також Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення для власників житла у пам'ятках архітектури, дозволивши їм використовувати сертифікати програми "єВідновлення". Це означає, що відтепер кошти з цієї програми можна офіційно спрямовувати на ремонт квартир та будинків, які розташовані у будівлях зі статусом культурної спадщини.