Какую квартиру можно взять под єОселю — условия и требования в 2025 году

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственная программа "єОселя" продолжает оставаться самым популярным способом получить собственное жилье для украинцев. Льготные кредиты с фиксированными ставками 3%, 6%, 7% и 10% открыли возможность приобрести квартиру тем, кто раньше не мог себе позволить ипотеку из-за высоких банковских процентов. Но чтобы воспользоваться поддержкой государства, нужно знать, какую именно квартиру разрешено купить по этой программе.

"єОселя" создана для того, чтобы сделать покупку жилья реальной даже для молодых семей, военных, педагогов или медиков, отмечается на сайте компании "Укрфинжитло", которая реализует программу. Государство компенсирует часть ставки банкам, благодаря чему заемщики получают кредиты по минимальным процентам.

Реклама

Читайте также:

Основные условия выглядят следующим образом:

ставка — 3% или 6% для льготных категорий, 7% или 10% для всех остальных;

срок кредита — до 20 лет;

первоначальный взнос — от 10% для молодежи до 20% для остальных заемщиков;

фиксированная ставка — только в гривне, без валютных рисков;

банк — только среди участников программы, одобренных государством.

Таким образом, программа дает шанс получить новое жилье с минимальными преградами, даже если раньше банки отказывали из-за высокого порога входа.

Требования к жилью по "єОселе"

Под льготное кредитование подпадают следующие варианты:

готовые квартиры в многоквартирных домах;

квартиры в новостройках, которые еще возводятся (покупка имущественных прав);

жилье, введенное в эксплуатацию не более 10 лет назад;

для ипотеки под 7% (10%) — дома, сданные в эксплуатацию не более трех лет назад.

Также существуют географические ограничения. Жилье должно быть расположено на территории Украины, но не на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Площадь квартиры для программы "єОселя"

Площадь будущего дома определяется составом семьи. Программа устанавливает базовую норму — 52,5 кв. м на одного человека. Далее добавляется по 21 кв. м за каждого следующего члена семьи.

Например:

один заявитель — до 52,5 кв. м;

супруги с одним ребенком — до 94,5 кв. м;

семья с двумя детьми — до 115,5 кв. м.

Если квартира больше, банк выдаст кредит только на площадь в пределах нормы, а остальную стоимость нужно покрыть за свой счет. Такой подход помогает сохранить баланс между доступностью и реальными финансовыми возможностями семей.

Где разрешено покупать квартиру по "єОселе"

Программа охватывает все регионы Украины, кроме опасных. Наибольший спрос наблюдается в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Также популярны меньшие города, где стоимость квадратного метра ниже.

Ориентировочная максимальная цена жилья рассчитывается по средней себестоимости строительства, которую определяет Минрегион, умноженной на коэффициент:

2,5 — Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков;

2,0 — областные центры и крупные города до 15 км от них;

1,75 — города с населением 100-300 тыс. человек;

1,0 — все остальные населенные пункты.

Если найденное жилье дороже, чем позволяет коэффициент, его все равно можно приобрести - но покупатель должен оплатить разницу самостоятельно.

Какую квартиру выбирают чаще всего

Чаще всего украинцы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью до 70 кв. м в новостройках или жилье, сданном не более десяти лет назад. Молодые пары предпочитают квартиры в новых жилых комплексах с развитой инфраструктурой, а семьи с детьми — в спокойных районах или пригородах, где стоимость ниже.

Средний размер кредита по программе "єОселя" сегодня составляет от 1,5 до 2,5 млн грн, в зависимости от города и типа жилья.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что программа "єОселя" не оправдывает своего назначения для самых уязвимых категорий граждан, таких как переселенцы, военные и учителя, которые больше всего нуждаются в жилье. Вместо них, льготные кредиты нередко получают лица, которые уже имеют финансовую стабильность, что указывает на ложную приоритетность программы.

Также мы рассказывали, что продажа квартир за жилищный сертификат стала актуальной возможностью в Украине, возникнув как часть государственной программы компенсации владельцам, чье жилье было разрушено в результате обстрелов РФ. Эта система позволяет владельцам реализовать свое имущество покупателям, которые используют для расчета не деньги, а именно этот сертификат.