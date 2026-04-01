Оформлення права власності на житло через суд: документи та строки

Багатоповерхівка у Києві.

Оформлення права власності на нерухомість через суд — поширена практика, коли документи втрачені або є спір. Судове рішення може стати підставою для реєстрації, але саме по собі воно не завершує процедуру. Після суду обов’язково потрібно внести дані до державного реєстру.

Редакція Новини.LIVE розповідає про реєстрацію нерухомості за рішення суду, а також про помилки в деталях, які часто призводять до відмов.

Як оформити право власності через суд

Підставою для звернення є стаття 392 Цивільного кодексу України. Позов подають, коли право не визнається або відсутні документи. Після розгляду суд може офіційно підтвердити право на квартиру. Це рішення стає правовстановлюючим документом.

Після суду обов'язково потрібно реєструвати право власності на житло. Адже саме рішення не дає повного права розпорядження. Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень" право виникає лише після внесення даних до реєстру. Без цього не можна продати чи подарувати квартиру.

Що має бути в рішенні суду для реєстрації

Щоб не отримати відмову, у рішенні повинні бути:

Точна адреса та опис об’єкта (житлова/загальна площа, призначення).

Чітке формулювання: "Визнати за (ПІБ/назва компанії) право власності на...". Технічні характеристики: якщо це новобудова або була перепланіровка, дані мають збігатися з техпаспортом. Відмітка про набрання законної сили: без штампу суду про те, що рішення не було оскаржене в апеляції, реєстрація неможлива.

Якщо чогось бракує, реєстратор має право не внести дані.

Хто реєструє право власності після суду

Функції реєстратора виконують:

нотаріуси (як приватні, так і державні) — найшвидший варіант;

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше ці функції виконували БТІ, але зараз процедура спрощена та швидша.

Потрібно підготувати:

паспорт і код;

рішення суду, яке набрало законної сили;

технічний паспорт на нерухомість.

Для юридичних осіб додаються установчі документи.

Строки і вартість реєстрації права власності

Адмінзбір за стандартну реєстрацію (5 робочих днів) становить 0,1 прожиткового мінімуму (близько 300-350 грн станом на 2026 рік). Термін може скорочуватись за додаткову плату.

У приватних нотаріусів ціни інші, наприклад в експертному сервісі Dozvil оформлення у Києві зазвичай коштує від 5 000 грн, в області — від 4 000 грн.

