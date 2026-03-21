Приватизацію квартири можуть заблокувати: 3 найпоширеніші причини

Панельний будинок у Києві.

Приватизація житла в Україні залишається актуальною і у 2026 році, попри те що процедура давно відома. На практиці багато заяв зупиняють або повертають через формальні неточності. Часто люди дізнаються про проблему вже після подачі документів. Це затягує процес на місяці і навіть роки.

Як повідомляє Новини.LIVE, процедуру регулює Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду", а також Житловий кодекс України. Саме ці акти визначають, хто має право на приватизацію і які документи потрібні.

Документи на приватизацію квартири

Найпоширеніша причина зупинки процесу — неправильний пакет документів, наголошує адвокат Радіон Кирилкін.

Достатньо однієї помилки в ідентифікаційному коді або розбіжності в написанні прізвища (особливо актуально для старих техпаспортів), і вашу заяву відкладуть "до з’ясування".

Будь-яка невідповідність між заявою та технічним паспортом — наприклад, перепланування, яке ви забули узаконити — гарантовано призведе до повернення документів.

Окремий квест — підтвердження того, що ви раніше не використали своє право на приватизацію. Якщо ви змінювали місце реєстрації після 1992 року, готуйтеся збирати довідки з усіх попередніх місць проживання.

І не забувайте, що замість старої "довідки про склад сім’ї" зараз вимагають витяги з реєстру територіальної громади, які мають обмежений термін дії.

Згода всіх зареєстрованих у квартирі

Найскладніший момент — це людський фактор. Приватизація можлива лише тоді, коли всі, хто прописаний у квартирі, дають на це письмову згоду.

Якщо хтось із родичів перебуває за кордоном і не може (або не хоче) надіслати завірену довіреність — процес стає на паузу на невизначений термін.

Те саме стосується дітей: якщо в квартирі зареєстровані неповнолітні, будьте готові до додаткової паперової тяганини з органами опіки.

Проблеми з правовим статусом житла

Іноді люди подаються на приватизацію, навіть не перевіривши статус самого житла. Якщо ваш будинок офіційно визнаний аварійним (що не рідкість для старого фонду) або квартира має статус службової, закон прямо забороняє переводити її у приватну власність. Те саме стосується і специфічних гуртожитків.

Як повідомлялось, Україна кардинально змінює житлове законодавство, поступово відмовляючись від радянської практики масової безоплатної приватизації. Замість застарілих механізмів уряд впроваджує сучасні інструменти соціальної підтримки, які стануть доступними лише для пільгових категорій населення.

Також ми розповідали, що житло без приватизації фактично належить державі, а мешканці мають лише статус орендарів. Через це право на проживання не є абсолютним, і закон передбачає чимало підстав для примусового виселення через суд.

Часті питання

Як перевірити, чи використане право на приватизацію?

Найперше замовте витяг із Держреєстру речових прав на нерухоме майно через Дію або ЦНАП. Обов’язково зверніться до місцевих органів самоврядування та колишнього ЖЕКу. Саме там зберігаються архівні записи про приватизаційні папери, видані до 2013 року, коли реєстр ще не працював в електронному форматі.

Яку площу квартири можна приватизувати?

Безоплатна приватизація здійснюється з розрахунку 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена родини. Додатково на всю сім’ю надається ще 10 квадратних метрів. Якщо площа квартири більша за встановлену норму, за "зайві" метри доведеться доплатити. Окремі категорії громадян мають право на збільшену норму або першочерговість.