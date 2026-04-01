Оформление права собственности на жилье через суд: документы и сроки

Оформление права собственности на недвижимость через суд — распространенная практика, когда документы утрачены или есть спор. Судебное решение может стать основанием для регистрации, но само по себе оно не завершает процедуру. После суда обязательно нужно внести данные в государственный реестр.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о регистрации недвижимости по решению суда, а также об ошибках в деталях, которые часто приводят к отказам.

Как оформить право собственности через суд

Основанием для обращения является статья 392 Гражданского кодекса Украины. Иск подают, когда право не признается или отсутствуют документы. После рассмотрения суд может официально подтвердить право на квартиру. Это решение становится правоустанавливающим документом.

После суда обязательно нужно регистрировать право собственности на жилье. Ведь само решение не дает полного права распоряжения. Согласно Закону Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" право возникает только после внесения данных в реестр. Без этого нельзя продать или подарить квартиру.

Что должно быть в решении суда для регистрации

Чтобы не получить отказ, в решении должны быть:

Точный адрес и описание объекта (жилая/общая площадь, назначение).

Четкая формулировка: "Признать за (ФИО/название компании) право собственности на...". Технические характеристики: если это новостройка или была перепланировка, данные должны совпадать с техпаспортом. Отметка о вступлении в законную силу: без штампа суда о том, что решение не было обжаловано в апелляции, регистрация невозможна.

Если чего-то не хватает, регистратор имеет право не внести данные.

Кто регистрирует право собственности после суда

Функции регистратора выполняют:

нотариусы (как частные, так и государственные) — самый быстрый вариант;

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Раньше эти функции выполняли БТИ, но сейчас процедура упрощена и быстрее.

Нужно подготовить:

паспорт и код;

решение суда, которое вступило в законную силу;

технический паспорт на недвижимость.

Для юридических лиц прилагаются учредительные документы.

Сроки и стоимость регистрации права собственности

Админсбор за стандартную регистрацию (5 рабочих дней) составляет 0,1 прожиточного минимума (около 300-350 грн по состоянию на 2026 год). Срок может сокращаться за дополнительную плату.

У частных нотариусов цены другие, например в экспертном сервисе Dozvil оформление в Киеве обычно стоит от 5 000 грн, в области — от 4 000 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине ситуация, когда человек фактически владеет жильем, но не имеет на него документов, является довольно распространенной из-за потери архивов, старой советской волокиты или незавершенной регистрации. Однако стоит помнить, что отсутствие выписки или договора на руках вовсе не означает потерю права собственности на ваше имущество. Даже без бумажного подтверждения закон остается на вашей стороне, а право на жилье можно и нужно восстановить.

