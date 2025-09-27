Как переписать недвижимость на дочь или сына — ключевые нюансы в 2025 году

Девушка читает документы. Фото: Freepik

Передача квартиры или дома своим детям в 2025 году остается одним из самых распространенных способов позаботиться об их благосостоянии. В то же время это и механизм защиты имущества от будущих споров и юридических рисков.

Закон позволяет оформлять недвижимость даже на малолетних детей, а контроль за такими сделками осуществляют органы опеки и попечительства, отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Как переписать недвижимость на ребенка в 2025 году

Есть три основных пути оформления имущества на детей:

Договор дарения — самый простой и самый частый вариант. Родители передают жилье в собственность ребенку безвозмездно. Наследование — по завещанию или по закону. Право собственности возникает только после смерти наследодателя. Купля-продажа — когда жилье сразу регистрируется на ребенка, минуя будущие процедуры дарственной или завещания.

Все эти механизмы согласовываются с органами опеки, которые проверяют, не ухудшаются ли условия проживания и, способны ли родители содержать ребенка после передачи имущества, отмечают специалисты.

Дарение

Договор дарения оформляется нотариально. Если ребенку еще нет 14 лет, соглашение подписывают родители. От 14 до 18 лет подпись ребенка возможна, но исключительно с письменного согласия родителей. Дополнительно можно предусмотреть условия, например, запрет продажи до совершеннолетия.

"Важно помнить, что подарить можно только жилье, которое полностью принадлежит дарителю. Имущество в ипотеке или под арестом передать ребенку невозможно", — говорят эксперты.

Наследование по наследству

Имущество переходит в наследство либо по завещанию, либо по закону. За малолетних все юридические действия выполняют родители или опекуны.

Полноправным владельцем ребенок становится после регистрации наследства, однако пользоваться им без разрешений органов опеки до 18 лет все равно не сможет.

Покупка недвижимости на имя ребенка

Еще один вариант — приобрести квартиру и сразу оформить ее на ребенка. Это выгодно тем, что жилье не делится в случае развода родителей и уже с момента покупки принадлежит только ребенку.

Однако сдать или продать его можно только с разрешения органов опеки до достижения совершеннолетия.

Какие документы нужны, чтобы оформить квартиру на ребенка

Чтобы оформить сделку, нужно подготовить:

паспорта и идентификационные коды родителей;

свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

справку о месте его проживания;

документы на квартиру — техпаспорт, выписку из реестра;

письменное согласие родителей;

разрешение органов опеки и попечительства.

Для дарения прилагаются справка о составе семьи и РНУКПП дарителя, для наследства — завещание, свидетельство о смерти наследодателя и справка о его последнем месте регистрации.

Права и ограничения детей-собственников в 2025 году

Закон устанавливает четкие правила:

до 14 лет все действия от имени ребенка осуществляют родители, но только с разрешения органов опеки;

от 14 до 18 лет ребенок может подписывать сделки сам, однако требуется согласие родителей и контроль государства;

с 18 лет владелец получает полные права на свое жилье без каких-либо ограничений.

