Возведение дома — какие изменения в строительных нормах предлагает правительство

В Украине пересматривают государственные строительные нормы, чтобы сделать пространство более доступным для людей с инвалидностью и маломобильных групп. Перед решением провели масштабный анализ 33 норм.

Обновления касаются прежде всего ГСН В.2.2-15-2019 и ДБН В.2.2-9:2018, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Во время мониторинга выяснилось, что 52% строительных норм уже полностью учитывают требования доступности. Еще 24% лишь частично детализируют инклюзивные стандарты, а остальные требуют серьезной доработки.

"Мы системно обновляем строительные нормы, максимально детализируем требования к доступности, чтобы изменения эффективно работали в реальной жизни", — пояснила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

В жилых домах изменения коснутся как двора, так и подъездов. Планируют уточнить требования к:

обустройству дворов и маршрутов без препятствий;

тактильным и визуальным элементам навигации;

параметрам лифтов для людей в креслах колесных;

эвакуации в высотных зданиях.

Отдельно предусмотрят дублирование информации шрифтом Брайля, контрастную маркировку и звуковые оповещения.

Новые требования к общественным зданиям

Изменения в ГСН В.2.2-9: 2018 охватят учреждения, учреждения культуры, спорта и сервиса. Речь идет не только о входах, но и обо всей логике пространства.

У входов должны появиться тактильные схемы, звуковое информирование и удобная связь с транспортом и парковками. Внутри предусмотрят:

безбарьерные коридоры, лифты и пандусы;

системы визуальной и звуковой сигнализации;

удобные места для людей на креслах колесных в залах и кафе.

"Наша цель создать современную безбарьерную среду удобную для всех", — подчеркнула Козловская.

Обновление норм касается не только новостроек. Оно формирует стандарт, по которому будут проектировать пространство в будущем. Доступность постепенно становится не дополнительной опцией, а базовым требованием к возведению дома в Украине.

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, инвестиции в киевские новостройки сегодня напоминают лотерею из-за большого количества проблемных объектов. По словам риелтора, столичный рынок переполнен замороженными жилыми комплексами, что делает покупку квартиры на этапе строительства достаточно рискованным делом.

Эксперт выделяет ряд критических факторов, которые могут превратить желанное жилье в долгострой.

"Основных из них несколько: это отсутствие разрешительных документов, судебные споры по земле, нарушение градостроительных норм, финансовая несостоятельность девелопера, задержки ввода дома в эксплуатацию", — отмечает Куць.

Главной причиной неудач часто становится погоня за выгодой. Покупатели, ослепленные привлекательными прайсами, нередко игнорируют юридическую проверку застройщика.

Как сообщалось, даже в сложных условиях войны и дефицита средств, украинская первичка приятно удивляет своей устойчивостью. Застройщики не просто удержали позиции, но и перешли к запуску свежих проектов, что свидетельствует о постепенном оживлении отрасли.

Также мы рассказывали, что строительство дома традиционно стартует с поиска земли, хотя многие ошибочно игнорируют ее юридический статус. Как показывает опыт, именно несоответствие целевого назначения становится главным камнем преткновения, который рушит все планы.