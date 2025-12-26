Будівництво на землі з невідповідним цільовим призначенням — що загрожує власникам

Чоловіки на будівництві. Фото: Freepik

Планування зведення будинку завжди починається з вибору земельної ділянки, однак саме її цільове призначення часто недооцінюють. На практиці це стає критичною помилкою.

Якщо зводити об’єкт на землі, яка юридично не дозволяє такий тип забудови, інвестор ризикує не лише коштами, а й самим результатом будівництва, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Ризик втрати права власності на будівлю

Коли ділянка використовується не за встановленим призначенням, зведений об’єкт може бути визнаний самочинним будівництвом. У таких випадках суд має право ухвалити рішення про знесення будівлі без компенсації витрат.

"Власник фактично втрачає і споруду, і вкладені інвестиції, а земля може бути повернута громаді або державі", — зазначають юристи.

Штрафи за нецільове використання землі

Порушення правил землекористування тягне адміністративну відповідальність. Штрафи застосовуються як до фізичних осіб, так і до посадових осіб забудовника.

Окрім фінансових санкцій, фіксація порушення створює підставу для подальших перевірок і судових позовів.

Найпоширеніші фінансові наслідки:

адміністративні штрафи за рішенням контролюючих органів;

витрати на судові процеси;

втрата інвестицій у разі демонтажу.

Примусовий демонтаж будівлі

Одним із найсерйозніших ризиків залишається обов’язкове знесення об’єкта. Судові рішення у таких справах виконуються за рахунок власника.

Навіть завершена будівля з підключеними комунікаціями може бути демонтована, якщо встановлено порушення цільового призначення землі.

Неможливість підключення комунікацій

Будівлі, зведені з порушенням правового статусу ділянки, часто не отримують технічних умов. Без законних підстав підключення до електромереж, водопостачання чи каналізації стає неможливим, що унеможливлює експлуатацію об’єкта у майбутньому.

Відмова у реєстрації права власності

Без відповідності земельного та містобудівного законодавства державна реєстрація права власності може бути відхилена. Така нерухомість залишається юридично "невидимою", її неможливо продати, передати у спадщину чи використати як заставу.

Судові конфлікти з громадою та сусідами

Порушення цільового призначення часто стає підставою для скарг з боку сусідів або органів місцевого самоврядування. Це призводить до тривалих судових спорів і ризику повного припинення будівельних робіт.

Зазначимо, навіть якщо ви вже стали господарем ділянки й хочете чимшвидше взятися за будівництво, пам’ятайте, що без зайвої тяганини можна зводити лише ті об’єкти, які вписуються в межі ДБН та місцевих регламентів.

