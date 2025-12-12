єОселя для військових — які можливості з’явилися для пільгової іпотеки

Українські військові. Фото: president.gov.ua

Останнє рішення уряду помітно змінює умови для тих, хто служить у Збройних силах. Вперше мобілізовані військовослужбовці отримують право оформлювати кредит на житло під 3% у межах програми "єОселя".

Саме це, за словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, має вирівняти умови для всіх категорій військових.

Реклама

Читайте також:

"Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості", — підкреслила вона.

Нові можливості єОселі для військових

Оновлені правила спрямовані на те, щоб пільгова іпотека залишалася доступною та соціально справедливою. Уряд встановив максимальні параметри, які можуть бути профінансовані за зниженою ставкою.

До програми включаються об’єкти житлової нерухомості з такими обмеженнями площі:

квартира до 115,5 кв. м;

будинок до 125,5 кв. м.

Ці рамки дозволяють сфокусувати підтримку саме на потребах сімей, яким необхідне житло для щоденного проживання, а не надмірні площі.

Чому програма залишатиметься важливою

"Попри війну, українці хочуть і готові купувати власне житло вдома — в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу", — нагадала Свириденко.

Станом на сьогодні програма вже продемонструвала свою ефективність:

21 864 українські родини придбали житло;

сума виданих кредитів сягнула 37,4 млрд грн;

6438 військових і ветеранів скористалися пільговими умовами.

Як оформлювати пільгову іпотеку

Механізм подачі заявки залишається простим. Увесь процес перенесено у цифровий формат, щоб військовим не доводилося витрачати час у чергах чи збирати зайві папери.

Оформлення можливе через застосунок "Дія" або через банк-партнер після попереднього подання заявки онлайн.

Після оновлення правил мобілізовані отримають доступ до тих самих інструментів, які вже доступні контрактникам. Це розширює можливість планувати майбутнє та забезпечити сім’ю житлом навіть у складні часи.

Що варто врахувати перед подачею заявки

Хоча процес максимально спрощений, потенційним заявникам важливо заздалегідь підготуватися. Основні моменти, на які слід звернути увагу:

відповідність площі житла вимогам програми;

наявність підтверджених доходів, які банк може врахувати;

готовність обрати серед пропозицій забудовників чи власників, які працюють із програмою.

Як повідомлялось, у Києві впровадили нову процедуру, за якою ветерани, котрі мають І чи ІІ групу інвалідності, можуть частково відшкодувати витрати на переобладнання квартири. Також ми розповідали, що деякі військові можуть отримати житло від держави поза чергою.