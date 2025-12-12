єОселя для военных — какие возможности появились для льготной ипотеки

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Последнее решение правительства заметно меняет условия для тех, кто служит в Вооруженных силах. Впервые мобилизованные военнослужащие получают право оформлять кредит на жилье под 3% в рамках программы "єОселя".

Именно это, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, должно выровнять условия для всех категорий военных.

"Решение правительства позволит военным, которые мобилизовались, оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Таким образом создаем равные возможности", — подчеркнула она.

Новые возможности єОселі для военных

Обновленные правила направлены на то, чтобы льготная ипотека оставалась доступной и социально справедливой. Правительство установило максимальные параметры, которые могут быть профинансированы по сниженной ставке.

В программу включаются объекты жилой недвижимости с такими ограничениями площади:

квартира до 115,5 кв. м;

дом до 125,5 кв. м.

Эти рамки позволяют сфокусировать поддержку именно на потребностях семей, которым необходимо жилье для ежедневного проживания, а не чрезмерные площади.

Почему программа будет оставаться важной

"Несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома — в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени", — напомнила Свириденко.

На сегодня программа уже продемонстрировала свою эффективность:

21 864 украинские семьи приобрели жилье;

сумма выданных кредитов достигла 37,4 млрд грн;

6438 военных и ветеранов воспользовались льготными условиями.

Как оформлять льготную ипотеку

Механизм подачи заявки остается простым. Весь процесс перенесен в цифровой формат, чтобы военным не приходилось тратить время в очередях или собирать лишние бумаги.

Оформление возможно через приложение "Дія" или через банк-партнер после предварительной подачи заявки онлайн.

После обновления правил мобилизованные получат доступ к тем же инструментам, которые уже доступны контрактникам. Это расширяет возможность планировать будущее и обеспечить семью жильем даже в сложные времена.

Что стоит учесть перед подачей заявки

Хотя процесс максимально упрощен, потенциальным заявителям важно заранее подготовиться. Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

соответствие площади жилья требованиям программы;

наличие подтвержденных доходов, которые банк может учесть;

готовность выбрать среди предложений застройщиков или владельцев, которые работают с программой.

Как сообщалось, в Киеве внедрили новую процедуру, по которой ветераны, имеющие I или II группу инвалидности, могут частично возместить расходы на переоборудование квартиры. Также мы рассказывали, что некоторые военные могут получить жилье от государства вне очереди.