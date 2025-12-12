Видео
Обновление єОселі — какие возможности появились для военных

Обновление єОселі — какие возможности появились для военных

Дата публикации 12 декабря 2025 11:22
єОселя для военных — какие возможности появились для льготной ипотеки
Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Последнее решение правительства заметно меняет условия для тех, кто служит в Вооруженных силах. Впервые мобилизованные военнослужащие получают право оформлять кредит на жилье под 3% в рамках программы "єОселя".

Именно это, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, должно выровнять условия для всех категорий военных.

"Решение правительства позволит военным, которые мобилизовались, оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Таким образом создаем равные возможности", — подчеркнула она.

Новые возможности єОселі для военных

Обновленные правила направлены на то, чтобы льготная ипотека оставалась доступной и социально справедливой. Правительство установило максимальные параметры, которые могут быть профинансированы по сниженной ставке.

В программу включаются объекты жилой недвижимости с такими ограничениями площади:

  • квартира до 115,5 кв. м;
  • дом до 125,5 кв. м.

Эти рамки позволяют сфокусировать поддержку именно на потребностях семей, которым необходимо жилье для ежедневного проживания, а не чрезмерные площади.

Почему программа будет оставаться важной

"Несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома — в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени", — напомнила Свириденко.

На сегодня программа уже продемонстрировала свою эффективность:

  • 21 864 украинские семьи приобрели жилье;
  • сумма выданных кредитов достигла 37,4 млрд грн;
  • 6438 военных и ветеранов воспользовались льготными условиями.

Как оформлять льготную ипотеку

Механизм подачи заявки остается простым. Весь процесс перенесен в цифровой формат, чтобы военным не приходилось тратить время в очередях или собирать лишние бумаги.

Оформление возможно через приложение "Дія" или через банк-партнер после предварительной подачи заявки онлайн.

После обновления правил мобилизованные получат доступ к тем же инструментам, которые уже доступны контрактникам. Это расширяет возможность планировать будущее и обеспечить семью жильем даже в сложные времена.

Что стоит учесть перед подачей заявки

Хотя процесс максимально упрощен, потенциальным заявителям важно заранее подготовиться. Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

  • соответствие площади жилья требованиям программы;
  • наличие подтвержденных доходов, которые банк может учесть;
  • готовность выбрать среди предложений застройщиков или владельцев, которые работают с программой.

Как сообщалось, в Киеве внедрили новую процедуру, по которой ветераны, имеющие I или II группу инвалидности, могут частично возместить расходы на переоборудование квартиры. Также мы рассказывали, что некоторые военные могут получить жилье от государства вне очереди.

ипотека военные жилье єОселя купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
